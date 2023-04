Les émissions de GES ont rebondi en 2021, après la pandémie, mais moins qu’anticipé

OTTAWA — Les émissions de gaz à effet de serre du Canada ont légèrement augmenté en 2021, alors que les fermetures liées aux confinements pandémiques commençaient à avoir moins d’impacts positifs sur l’empreinte globale.

Les émissions totales de gaz à effet de serre (GES) au Canada sont toutefois restées bien en deçà de ce qu’elles étaient avant la pandémie de COVID-19, ce qui a fait pousser bien des soupirs de soulagement au ministère fédéral de l’Environnement et du Changement climatique.

Globalement, en 2021, le Canada a émis 670 millions de tonnes de dioxyde de carbone et ses équivalents en méthane, en oxyde nitreux et en gaz synthétiques, soit 11 millions de plus qu’en 2020.

Mais cette année-là, à partir de la fin mars, des millions de Canadiens se sont enfermés chez eux. Les voitures sont restées devant la porte, les avions ont été cloués au sol et des entreprises ont été fermées pendant des semaines. Sans grande surprise, les émissions de GES ont ainsi atteint en 2020 leur niveau le plus bas depuis plus de vingt ans.

Si on compare plutôt le bilan de 2021 avec l’année 2019, avant la pandémie, les émissions sont inférieures de 53 mégatonnes (7,4 %), indique le Rapport d’inventaire national, soumis aux Nations unies comme «bulletin annuel».

Le secteur du pétrole et du gaz demeure le plus important contributeur à l’impact total du Canada sur le réchauffement climatique: ces combustibles fossiles ont produit plus du quart des émissions de GES en 2021.

Le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, estime que ce dernier rapport sur les émissions est «encourageant», étant donné que «le léger rebond dans les émissions après la pandémie est moins marqué que celui prévu au départ» — ce qui montre, selon lui, que «la croissance économique du Canada continue d’être plus propre et moins polluante qu’auparavant».

«Les émissions du Canada sont en baisse, tant par rapport aux niveaux de 2019 que par rapport à ceux de 2005, indique le ministre dans un communiqué. Nous avons déjà accompli près du quart de notre objectif de réduction des émissions de 2030.»