Les émissions dues aux feux de forêt ont atteint un nouveau sommet en 2021

OTTAWA — Les émissions provenant des feux de forêt ont atteint un nouveau record en 2021, produisant plus de gaz à effet de serre que le secteur pétrolier et gazier et l’industrie lourde réunis.

Avec une empreinte carbone totale estimée à 270 millions de tonnes, les émissions de feux de forêt étaient la plus grande source de gaz à effet de serre cette année-là.

Mais elles n’ont pas été prises en compte dans le calcul des émissions totales du Canada pour l’année, car les feux de forêt ne sont pas considérés comme étant directement sous le contrôle de l’homme.

Rebecca Hornbrook, chimiste atmosphérique au Centre national de recherche atmosphérique du Colorado, affirme que les émissions des feux de forêt font partie, à bien des égards, du cycle naturel du carbone et ne devraient pas être considérées de la même manière que nous voyons les émissions provenant de la combustion de combustibles fossiles.

Elle ajoute toutefois que l’augmentation du nombre d’incendies de forêt et leur intensité croissante dans un monde touché par le changement climatique sont préoccupantes.

Mme Hornbrook soutient que la pollution de l’air causée par les incendies de forêt est quelque chose que tout le monde devrait surveiller, notant que les principaux incendies qui brûlent en Alberta affectent la qualité de l’air à des milliers de kilomètres dans l’est du Canada et aux États-Unis.