Les employés de la société d’assurance automobile du Manitoba entament une grève

WINNIPEG — Les travailleurs de la société d’État d’assurance automobile du Manitoba se sont mis en grève lundi, alors que la première ministre Heather Stefanson a critiqué les dirigeants syndicaux pour avoir rejeté une offre salariale.

Environ 1700 travailleurs de la Société d’assurance publique du Manitoba (MPI) ont débrayé après l’impasse des négociations sur une nouvelle convention collective.

Des lignes de piquetage ont été mises en place dans les bureaux de la MPI partout dans la province et la société a suspendu certains services non essentiels tels que les examens de conduite.

Les responsables de la société d’État ont déclaré avoir proposé des augmentations de salaire de 2 % par an pendant quatre ans, ainsi que d’autres améliorations totalisant jusqu’à 17 % d’augmentation.

Le Syndicat des employés généraux et des fonctionnaires du Manitoba (MGEU) a affirmé que le chiffre de 17 % est inexact parce qu’il inclut certains avantages non salariaux et des augmentations disponibles uniquement à certains travailleurs.

Le syndicat a fait valoir que ses membres méritent des augmentations similaires à celles accordées récemment aux politiciens provinciaux, qui étaient de plus de 3 % par an.

La première ministre Heather Stefanson s’est exprimée sur les réseaux sociaux pour dire que son gouvernement ne pouvait pas accepter les revendications du syndicat.

«Ils demandent des augmentations deux fois plus importantes que celles des travailleurs de la santé. C’est là que je trace la ligne», a déclaré Mme Stefanson dans une vidéo publiée sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

«Parce qu’il est temps d’arrêter de faire de la politique, de commencer l’arbitrage exécutoire et de recommencer à servir les Manitobains aujourd’hui», a-t-elle poursuivi.

Le président du syndicat, Kyle Ross, a répliqué que c’était Mme Stefanson qui faisait de la politique.

«Pourquoi est-elle si obsédée par le maintien des salaires des familles de travailleurs aussi bas que possible alors qu’elle et ses ministres prennent bien plus pour eux-mêmes, a dénoncé M. Ross. Tout ce pour quoi nous travaillons, c’est un salaire équitable pour nos travailleurs.»

Le syndicat souhaite que les négociations se poursuivent avant de recourir à l’arbitrage, a-t-il ajouté.

Le débrayage de lundi faisait à la fin de la grève de la Société manitobaine des alcools et des loteries, le week-end dernier, qui avait débuté le 19 juillet. Ce débrayage a entraîné la fermeture des magasins d’alcool gérés par le gouvernement et a perturbé l’approvisionnement des vendeurs privés.

Les travailleurs des magasins d’alcool, également représentés par le MPI, ont ratifié cette fin de semaine un nouvel accord qui comprend des augmentations de salaire de 12 % sur quatre ans.

La MPI a informé le public lundi que pendant la grève de la société d’État d’assurance automobile du Manitoba, les renouvellements de permis et les paiements d’assurance peuvent continuer à être effectués.

Le centre d’appels de la société reste ouvert aux personnes signalant des réclamations pour blessures corporelles, des réclamations pour collision sans conducteur et pour vol de voiture.