Les employés de l’Agence du revenu du Canada votent pour la grève

MONTRÉAL — Des employés syndiqués de l’Agence du revenu du Canada ont voté pour un mandat de grève.

Les membres du Syndicat des employé-e-s de l’Impôt (SEI) et de l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC), qui représentent 35 000 fonctionnaires travaillant à l’ARC, ont voté «résolument» en faveur de la grève, ont indiqué les syndicats, vendredi.

Les employés de l’ARC sont sans contrat de travail depuis plus d’un an.

L’AFPC a indiqué par communiqué qu’une dernière ronde de négociations a été fixée du 17 au 20 avril entre le syndicat et l’Agence du revenu du Canada. Les membres de l’ARC sont en position de grève légale le 14 avril, a-t-on précisé.

«Notre équipe de négo tente toujours d’obtenir une entente juste et équitable, mais si l’ARC continue de traîner et de négocier de mauvaise foi, on est prêts à tout, même à débrayer», a affirmé l’AFPC sur Twitter.

Le président national du SEI, Marc Brière, a précisé par courriel que le vote demandait «si oui ou non nos membres acceptaient de nous donner un mandat de grève, incluant la grève générale illimitée».

Alors que le «coût de la vie monte en flèche», le président national de l’AFPC, Chris Aylward, soutient que le syndicat «ne laissera pas l’employeur appauvrir davantage les membres».