SHERBROOKE, Qc — Les employés de l’hôtel Delta Sherbrooke ont déclenché une grève vendredi matin, à 7h, à la suite du débrayage exercé au Delta Québec la veille.

Un communiqué de la CSN transmis vendredi matin donne la «lenteur des négociations» comme motif de la grève.

En plus des augmentations salariales et du refus des reculs sur les conditions de travail, les enjeux de la négociation à l’hôtel Delta Sherbrooke sont la réduction de la charge de travail pour les préposées aux chambres et le règlement d’un litige au sujet des congés de maladie.

D’autres débrayages sont à prévoir dans le secteur hôtelier au cours des prochains jours un peu partout au Québec, précise-t-on.

Les employés du Delta Québec se sont dotés jeudi d’un mandat de grève pouvant aller jusqu’à la grève générale illimitée. Ceux de l’hôtel Quality de Sherbrooke ont obtenu mercredi un mandat de grève à l’unanimité, consistant en une banque de 72 heures à exercer au moment jugé opportun.

Une dizaine de syndicats dispose maintenant d’une telle banque de journées de grève.

La CSN rappelle qu’une première entente a déjà eu lieu ce mercredi avec la centrale syndicale dans le secteur hôtelier, aux Suites Faubourg St-Laurent. Cette entente prévoit notamment des augmentations salariales de 1,5 %, 2 %, 2 % et 2,5 % chaque année, une bonification du régime d’assurance et des clauses de protection du lien d’emploi qui permettent une réintégration des employés licenciés depuis le début de la pandémie.