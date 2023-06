Les employés du Casino de Montréal menacent de débrayer pendant le Grand Prix de F1

MONTRÉAL — Plus de 1000 employés du Casino de Montréal viennent de se doter d’un mandat de grève de cinq jours à être utilisé «au moment opportun» — et la fin de semaine très achalandée du Grand Prix de Formule 1 pourrait bien être ce fameux «moment opportun».

Dans un communiqué publié samedi, le syndicat affilié à la CSN qui représente les employés du casino a annoncé que ses membres ont voté à 91 % en faveur d’une banque de grève de cinq jours, notant d’entrée de jeu que ce mandat lui est donné «à l’approche du Grand Prix de Montréal».

La course de Formule 1 sur le circuit Gilles-Villeneuve de l’île Notre-Dame, où se trouve aussi le casino, est l’un des événements touristiques les plus courus à Montréal pendant la saison estivale. Elle se déroulera cette année du 16 au 18 juin.

Le syndicat des employés du casino pourrait utiliser cette fin de semaine cruciale pour accélérer les négociations avec l’employeur, soit Loto-Québec, qui sont entamées depuis juin 2022.

La question du salaire est au centre du litige. Les employés demandent des augmentations qui représentent «l’équivalent de la hausse du coût de la vie plus 1 $ l’heure», afin de «protéger le pouvoir d’achat des salariés et améliorer l’attraction et la rétention».

De son côté, Loto-Québec a rapidement réagi à cette annonce avec son propre communiqué pour assurer que les activités se déroulent normalement dans les casinos de la province, malgré les moyens de pression en cours.

La partie patronale estime avoir déjà présenté «deux offres monétaires globales et généreuses» qui étaient adéquates, selon elle, pour «faire face aux grands enjeux d’attraction, de rétention et au contexte économique».

Les employés du Casino de Gatineau et de Jeux en ligne se sont aussi dotés d’un mandat de grève similaire de cinq jours, tandis que les travailleurs des casinos de Charlevoix et de Mont-Tremblant devraient tenir des votes dans les prochains jours.

Les personnes concernées par les négociations actuelles travaillent dans le service à la clientèle, la restauration et la sécurité dans les casinos. Seuls les croupiers ne sont pas concernés, puisqu’ils sont représentés par un autre syndicat.

Les croupiers avaient aussi tenu divers moyens de pression l’an dernier, avant de s’entendre avec leur employeur en août.