Les employés d’un centre d’appel enlevés à Cancún ont été secourus

MÉXICO — Les 25 employés d’un centre d’appels de Cancún enlevés mardi soir ont été secourus, a annoncé mercredi le chef de la police de l’État de Quintana Roo, au Mexique.

Le bureau du procureur général de l’État avait déclaré précédemment que les autorités recherchaient au moins 27 employés enlevés dans un centre d’appels. Cette différence dans le nombre de personnes concernées n’a pas été précisée dans l’immédiat.

Le chef de police, Alberto Capella, a déclaré sur Twitter que les procureurs fourniraient plus de détails ultérieurement.

Le bureau du procureur avait indiqué plus tôt que des hommes non identifiés étaient arrivés mardi soir au centre d’appels, situé loin de la zone hôtelière, et avaient forcé les employés à monter dans deux camionnettes.

Rien n’indique pour l’instant que les suspects étaient armés ou violents.

Le bureau du procureur a affirmé que l’enlèvement pourrait être lié à un différend commercial entre deux partenaires de l’entreprise qui vend des services touristiques.

Interrogé à ce sujet mercredi, le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a déclaré qu’il semblait s’agir d’une dispute entre deux groupes.