Les employés d’un entrepôt d’Amazon en Alabama rejettent la syndicalisation

Les employés d’un entrepôt d’Amazon en Alabama ont voté contre la formation d’un syndicat.

Après des mois de campagne musclée des deux côtés, 1798 employés d’entrepôt ont finalement rejeté la syndicalisation, alors que 738 ont voté en faveur, selon le Conseil national des relations de travail, qui supervisait tout le processus d’accréditation.

Sur les 3117 voix exprimées, 76 ont été annulées et 505 ont été contestées par Amazon ou par le Syndicat du commerce de gros et de détail et des grands magasins, qui a mené les efforts de syndicalisation à l’entrepôt de Bessemer. Mais le Conseil des relations de travail a conclu que les votes contestés n’étaient pas suffisants pour influencer l’issue du scrutin.

Le syndicat a indiqué qu’il déposerait une objection auprès du Conseil, accusant Amazon d’avoir illégalement «créé une atmosphère de confusion, de coercition ou de crainte de représailles».

Le syndicat accuse notamment l’entreprise d’avoir diffusé de la désinformation lors de réunions d’employés auxquelles les travailleurs étaient tenus d’assister. «Nous ne resterons pas les bras croisés devant les mensonges, la tromperie et les activités illégales d’Amazon», a déclaré Stuart Appelbaum, président du syndicat national.

Amazon soutient dans un communiqué qu’elle n’a jamais fait d’intimidation. «Nos employés ont entendu beaucoup plus de messages anti-Amazon de la part du syndicat, des décideurs politiques et des médias qu’ils n’ont entendu de messages de notre part», a déclaré l’entreprise. «Et Amazon n’a pas gagné: nos employés ont simplement fait le choix de voter contre l’adhésion à un syndicat.»

Cette poussée syndicale est la plus importante qu’a connue Amazon aux États-Unis en 26 ans d’existence; ce n’est d’ailleurs que la deuxième fois qu’une tentative de syndicalisation mène jusqu’à un vote des employés. Mais les dirigeants syndicaux ne se faisaient pas beaucoup d’illusions à Bessemer, dans une lutte opposant le deuxième plus important employeur du pays à près de 6000 travailleurs, dans un État où les lois ne favorisent pas les syndicats.

– Par Joseph Pisani, The Associated Press