Les employés fédéraux en grève limitent l’accès aux immeubles de bureaux à Ottawa

OTTAWA — Les travailleurs fédéraux en grève ont tenu leur promesse d’intensifier leurs efforts de piquetage, mardi, en perturbant la circulation et en limitant l’accès aux immeubles de bureaux du centre-ville d’Ottawa.

Plus de 150 000 fonctionnaires fédéraux membres de l’Alliance de la fonction publique du Canada sont en grève pour la septième journée consécutive. Leurs représentants syndicaux continuent de négocier avec le gouvernement une augmentation de salaire plus importante et une plus grande flexibilité de l’employeur en matière de télétravail.

Dans la région de la capitale fédérale, mardi, des centaines de piqueteurs font sentir et entendre leur présence autour de différents édifices, avec mégaphones et musique tonitruante.

Devant l’immeuble du bureau du premier ministre et devant le siège du Conseil du Trésor, à quelques coins de rues, les grévistes ont limité l’accès à une seule personne toutes les cinq minutes.

Un autre groupe de grévistes a bloqué des voitures sur un pont entre Ottawa et Gatineau, où se trouvent certains des grands édifices fédéraux.

Les pancartes sur les piquets de grève reflétaient les principaux points en litige identifiés lundi par la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, notamment les salaires et les inquiétudes des fonctionnaires concernant un recours accru par le gouvernement à la sous-traitance.

———

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière de la Bourse de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.