Les employés syndiqués de Disney World rejettent une entente de principe

ORLANDO, Fla. — Les travailleurs de services de Walt Disney World ont rejeté une entente de principe négociée entre leur syndicat et l’employeur, affirmant qu’elle n’allait pas assez loin pour aider les employés à faire face à la hausse du coût de la vie en Floride.

La coalition syndicale a annoncé que 13 650 des 14 263 membres qui ont voté ont rejeté la proposition de Disney. La convention collective, qui fait l’objet de négociations depuis août, couvre environ 45 000 travailleurs de services du parc d’attractions situé à près d’Orlando.

Les travailleurs de Disney World qui font partie des six syndicats qui composent la coalition du Service Trades Council Union avaient exigé une augmentation du salaire de départ à au moins 18 $ l’heure au cours de la première année d’embauche, contre 15 $ dans la convention collective précédente.

La proposition rejetée vendredi aurait augmenté le salaire minimum de départ à 20 $ l’heure pour tous les travailleurs de services d’ici cinq ans, soit une augmentation de 1 $ par an pour la majorité des employés concernés. Certains postes, comme le personnel de ménage, les chauffeurs de bus et les employés des cuisines, auraient immédiatement vu leurs salaires grimper à 20 $ l’heure.

«Le personnel de ménage travaille extrêmement fort pour créer la magie de Disney, mais nous ne pouvons pas payer nos factures avec de la magie», a déclaré Vilane Raphael, qui travaille comme femme de ménage au Disney Saratoga Springs Resort & Spa.

Avant la pandémie, les travailleurs gagnant entre 15 $ et 16,50 $ l’heure pouvaient payer les factures de leurs familles. Mais avec l’inflation qui a fait monter en flèche le prix de la nourriture et de l’essence, un employé faisant 15 $ l’heure à temps plein gagne actuellement 530 $ de moins que ce qu’il devrait payer pour le loyer, la nourriture et l’essence chaque mois, selon la coalition syndicale.

L’entreprise a déclaré que sa proposition avait offert au quart des personnes couvertes par le contrat un salaire horaire de 20 $ dès la première année, huit semaines de congés payés pour un nouvel enfant et le maintien d’une pension.

«Notre offre avantageuse donne à plus de 30 000 employés une augmentation immédiate de presque 10 %, en plus d’augmenter rétroactivement leurs salaires, et nous sommes déçus que ces hausses soient maintenant retardées», a commenté la porte-parole de Disney Andrea Finger.