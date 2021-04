Les enfants seraient moins susceptibles de transmettre la COVID-19 que les adultes

Une étude publiée par des chercheurs canadiens avance que les enfants pourraient être moins contagieux que les adultes lorsqu’ils contractent la COVID-19. Un constat qui pourrait plaider en faveur du maintien, avec précautions, des services de garde, des écoles et des activités parascolaires.

Selon le chercheur principal, le Dr Jared Bullard, professeur associé de l’Université du Manitoba spécialisé en pédiatrie et maladies infectieuses, ces découvertes laissent croire que les enseignants et éducateurs en garderie seraient moins à risque d’être infectés.

L’étude publiée vendredi dans le Journal de l’Association médicale canadienne porte sur 175 enfants et 130 adultes du Manitoba infectés par le virus du SRAS CoV-2 dans le but de déterminer s’il y avait une différence dans la contagiosité des deux groupes.

Des cultures cellulaires ont été obtenues par les chercheurs à partir d’échantillons pris par écouvillon dans le nez et la gorge d’enfants et d’adultes ayant reçu un diagnostic positif, ainsi que de leur entourage, entre mars et décembre 2020.

De l’ensemble des échantillons, 97 provenaient d’enfants de 10 ans ou moins, 78 provenaient d’enfants de 11 à 17 ans et 130 provenaient d’adultes.

Les résultats ont démontré que les échantillons pris chez des enfants étaient moins susceptibles de se développer en culture et qu’ils contenaient une plus faible charge virale. Ce qui laisse croire qu’ils ne seraient pas les principaux vecteurs de transmission du virus.

Pour le Dr Bullard, ces résultats pourraient avoir d’importantes implications dans les décisions des autorités publiques. Au moment où plusieurs gouvernements jonglent avec l’ouverture ou la fermeture des écoles et des garderies, ces nouvelles connaissances sont essentielles, croit-il.

Les échantillons inclus dans cette étude ont été analysés par 14 chercheurs aux expertises diverses de l’Université du Manitoba, du Laboratoire Cadham, du ministère de la Santé et des Soins des aînés du Manitoba ainsi que du laboratoire de microbiologie de l’Agence de santé publique du Canada.