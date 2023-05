Les engins de pêche perdus et abandonnés sont nuisibles à l’écosystème marin

HALIFAX — Une étude publiée mercredi détaille les effets économiques et environnementaux causés par des tonnes d’engins de pêche perdus et abandonnés dans certaines des zones de pêche les plus lucratives du Canada.

Une équipe de scientifiques de l’Université Dalhousie a travaillé avec des capitaines de pêche, des groupes de conservation, des bénévoles et le ministère fédéral des Pêches, qui a financé l’étude, pour récupérer 25 000 kilogrammes d’engins fantômes dans trois zones de pêche au large du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.

Des bateaux remorquant des grappins couvraient une zone de fond marin de 4000 kilomètres carrés au large de la côte atlantique autour de la baie de Fundy – une région connue pour sa riche réserve de homard et d’autres espèces marines. Le projet s’est déroulé de 2019 à 2021, récupérant des casiers, des cordes, des hameçons, des câbles et d’autres équipements liés à la pêche.

Tony Walker, professeur agrégé à l’école d’études sur les ressources et l’environnement de Dalhousie, a déclaré que l’étude montre que les problèmes causés par les engins fantômes tels que les casiers à homard sont omniprésents.

«Les gens doivent comprendre que ce n’est pas seulement perdu au fond et qu’ensuite nous pouvons l’oublier sans faire de mal, a déclaré M. Walker. Ces pièges continuent d’attraper du poisson.»

L’étude, publiée dans le Marine Pollution Bulletin, souligne que selon la Coalition des engins de pêche du Canada Atlantique, la perte d’engins dans la pêche aux casiers est estimée entre 0,5 et 2 % du nombre total de casiers autorisés.

Elle indique que dans les zones de récupération sélectionnées, neuf espèces de poissons répertoriées comme étant en péril sont des prises accessoires potentielles : la plie canadienne, la morue franche, le loup atlantique, le brosme, la lompe, le loup à tête large, l’aiguillat commun, le loup tacheté et la merluche blanche. L’engin pourrait également nuire à d’autres espèces en péril, telles que les espèces migratrices et les mammifères marins, selon l’étude.

M. Walker a déclaré que les chercheurs ont documenté 25 espèces différentes capturées dans les pièges perdus, dont 652 homards individuels, dont 82% étaient de taille commerciale. Cinquante-sept poissons ont également été trouvés, dont 42 appartenant à des espèces en péril.

«Donc, ce n’est pas seulement un problème pour le homard, c’est un problème pour l’industrie et c’est aussi un problème pour la conservation marine», a affirmé M. Walker.

Le projet de recherche a trouvé 5000 autres kilogrammes d’engins de pêche variés lors de recherches sur le rivage. Dans l’ensemble, les casiers à homards représentaient 68 % des engins récupérés et les câbles de chalutage 12 %. Le coût des engins perdus pour l’industrie de la pêche locale est estimé à 240 000 $ par année.

Au total, 997 remorquages au grappin ont été effectués au cours de l’étude, dont environ les deux tiers sont restés vides.

Dans le cas des casiers à homard qui ont été récupérés, l’étude a révélé que ceux qui portaient des étiquettes avaient entre 1 et 37 ans. Environ 30 % avaient un an et environ le tiers des casiers récupérés étaient encore utilisables.

Pendant ce temps, l’étude a noté que certaines des bouées récupérées dans les régions de Pubnico et Yarmouth, toutes deux en Nouvelle-Écosse, provenaient des États-Unis « soulignant la nature multijuridictionnelle des débris marins, et plus spécifiquement des engins fantômes ».

M. Walker a indiqué que la technique de grappin s’était améliorée au cours de l’étude à un point où, s’il y avait un financement approprié, cela pourrait faire une différence dans les efforts de récupération des engins.

« Notre taux de réussite s’est amélioré au fil du temps, nous savons donc que ces leçons apprises peuvent être transférées à d’autres groupes communautaires dans d’autres régions de la Nouvelle-Écosse et partout au Canada », a-t-il déclaré.

M. Walker a ajouté qu’un changement de politique est également nécessaire pour permettre aux pêcheurs qui trouvent des engins de les rapporter à terre pour les réutiliser ou les éliminer, sans craindre de perdre leur permis en cas de soupçon de braconnage d’engins d’autrui.

«Certains obstacles politiques peuvent être assouplis, a-t-il poursuivi. Nous aurions également pu continuer à financer… afin que les groupes communautaires et les pêcheurs aient tous les outils disponibles pour éliminer ce genre de choses.»