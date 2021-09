Les enjeux touchant les anciens combattants sont largement absents de la campagne

OTTAWA — Souffrant du trouble de stress post-traumatique, Mark Ross a demandé pour la première fois de l’aide au ministère des Anciens Combattants en juin 2019. Plus de deux ans plus tard, il attend toujours de savoir si sa demande a été approuvée et si le gouvernement couvrira les coûts de son traitement.

«C’est la raison pour laquelle je suis contrarié, a déclaré l’ancien combattant lors d’une récente entrevue depuis son domicile à Pembroke, en Ontario. Parce qu’ils disent que si c’est un stress post-traumatique, ils le traiteront très vite et ils feront tout le nécessaire. Eh bien, ça fait 100 semaines maintenant.»

Comme M. Ross, des dizaines de milliers d’autres anciens combattants canadiens ont été forcés d’attendre des mois et parfois des années pour savoir si leurs demandes de prestations d’invalidité ont été approuvées en raison de blessures psychologiques et physiques subies alors qu’ils portaient l’uniforme.

L’arriéré fait partie de plusieurs problèmes qui sont devenus une source de stress, de frustration et de colère au sein de la communauté des anciens combattants du Canada, mais qui était visiblement – et exceptionnellement – absent de la campagne électorale fédérale.

La communauté des anciens combattants du Canada est loin d’être unie, mais elle est importante, avec environ 700 000 Canadiens ayant servi en uniforme. Lorsqu’elle s’est mobilisée dans le passé, les partis politiques ont fait un certain nombre de grandes promesses.

Contre Harper

L’exemple le plus connu remonte à 2015, lorsque les anciens combattants se sont mobilisés contre la décision du gouvernement Harper de fermer plusieurs bureaux d’Anciens Combattants Canada à travers le pays et de licencier des centaines d’employés du ministère, ce qui a déclenché l’arriéré dans les demandes.

Ce combat a coïncidé avec le procès très médiatisé d’Equitas, dans lequel six anciens combattants de la guerre en Afghanistan se sont battus devant les tribunaux pour rétablir les pensions à vie pour les soldats handicapés, un programme qui avait été adopté après la Première Guerre mondiale, mais remplacé en 2006 par un système caractérisé par paiements forfaitaires.

Bien que les chiffres exacts soient difficiles à confirmer, il est largement admis que la promesse du chef libéral Justin Trudeau de rouvrir les bureaux, de réembaucher du personnel, de cesser de lutter contre la poursuite d’Equitas et de rétablir le système de retraite lui avait valu de nombreux votes.

Pourtant, alors que le gouvernement libéral a rouvert les bureaux et embauché du personnel, l’arriéré a continué de croître tandis que la demande dépassait les ressources, causant du stress et des difficultés supplémentaires pour les vétérans blessés selon l’ombudsman des anciens combattants.

Les libéraux ont également continué à combattre la cause d’Equitas, que la Cour suprême a rejetée en 2018, et ils ont créé leur propre système de prestations plutôt que de rétablir l’ancien, qui, selon le directeur parlementaire du budget en 2019, aurait fourni plus d’argent aux anciens combattants.

Le chef conservateur de l’époque, Andrew Scheer, a cherché lors des élections de 2019 à transformer le sentiment de trahison ressenti par de nombreux anciens militaires envers M. Trudeau en soutien aux conservateurs, un parti que beaucoup considèrent comme celui pour lequel les anciens combattants votent traditionnellement.

Durant la présente campagne électorale, aucun des chefs ne s’est donné la peine de courtiser la communauté des vétérans ou de souligner les promesses de son parti, tandis que les problèmes qui ont surgi en 2015 et, dans une moindre mesure en 2019, sont largement passés sous le radar.

Frustration continue

Cela malgré ce que Jim Scott, président de la Société Equitas, qui a mené la poursuite du même nom, présente comme une frustration continue face au fait qu’il existe maintenant trois systèmes distincts offrant des prestations différentes aux vétérans souffrant des mêmes blessures.

Beaucoup comme M. Ross sont également bouleversés par l’arriéré de demandes d’indemnisation pour invalidité qui s’élève à environ 40 000.

La pandémie de COVID-19 et la courte durée de la campagne ont été citées parmi les raisons pour lesquelles les problèmes des anciens combattants n’ont pas été soulevés. Un autre facteur, disent les défenseurs, est l’accent mis par la communauté sur le sauvetage de centaines d’Afghans qui ont servi aux côtés des troupes canadiennes en tant qu’interprètes et personnel de soutien de 2001 à 2014 et qui risquent maintenant des représailles de la part des talibans.

«Cela a demandé l’attention de beaucoup d’anciens combattants parce qu’ils se souciaient profondément de leurs collègues avec qui ils travaillaient en Afghanistan», a déclaré mercredi Oliver Thorne, directeur général du Réseau de transition des vétérans, établi à Vancouver.

M. Scott reconnaît également un niveau de fatigue au sein de la communauté, de nombreux anciens combattants étant épuisés de se battre pour ce qui a été jusqu’à présent un combat largement perdu pour les avantages, les services et le respect qui leur ont été promis.

Cela ne veut pas dire que les partis n’ont pas inclus de promesses dans leurs programmes pour les anciens combattants. Par exemple, le NPD a promis de créer un système unique de prestations, tandis que les conservateurs disent qu’ils rétabliront les prestations à vie pour les vétérans souffrant de blessures moyennes à graves.

M. O’Toole et le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, sont les deux seuls chefs à avoir signé un engagement proposé par la Société Equitas, promettant d’introduire une alliance sociale avec les militaires et une déclaration des droits.

Pourtant, aucun des chefs n’a fait d’efforts particuliers pour parler de ses promesses.

Le manque de discussions sur les problèmes des anciens combattants pendant les élections indispose le président national de la Légion royale canadienne, Bruce Julian.

«Nous avons constaté que, à moins que ces problèmes ne deviennent publics et ne soient présentés là où le public peut les entendre, en discuter et prendre position, ils ne deviennent pas des priorités des gouvernements lorsqu’ils prennent le pouvoir», a-t-il déclaré dans une récente entrevue.

De retour à Pembroke, M. Ross n’est pas surpris par le manque d’attention envers les gens comme lui.

«Nous avons été balayés sous le tapis pendant des années, a-t-il déclaré. Ils ne veulent pas en parler (aux élections), ils ne veulent même pas en parler au Parlement. Parce que c’est une question délicate et qu’il n’y a jamais de réponses qui en sortent.»