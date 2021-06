Les enquêtes de l’ARC sur les ultra-riches: aucune condamnation

OTTAWA — Des données de l’Agence du revenu du Canada (ARC) montrent que ses récents efforts pour lutter contre l’évasion fiscale des super-riches n’ont abouti à aucune poursuite ou condamnation.

En réponse à une question posée au Parlement par le député néo-démocrate Matthew Green, l’ARC a déclaré avoir renvoyé 44 cas concernant des personnes dont la valeur nette dépassait 50 millions de dollars à son programme d’enquêtes criminelles depuis 2015.

Seulement deux de ces cas ont été portés devant les procureurs fédéraux, sans qu’aucune accusation ne soit portée par la suite.

L’absence de poursuites fait suite à plus de 6 770 vérifications de Canadiens considérés ultra-riches au cours des six dernières années.

Cela s’inscrit également dans un contexte d’augmentation d’environ 3 000 % des dépenses consacrées au programme de conformité pour les personnes fortunées de l’agence entre 2015 et 2019 en raison d’un effectif renforcé, selon un rapport d’octobre du directeur parlementaire du budget.

Matthew Green a déclaré que les autorités fédérales évitaient de poursuivre les plus grandes fraudes fiscales au Canada, mais s’en prenaient aux propriétaires de petites entreprises qui ne paient pas leurs impôts dans le cadre d’un «système à deux niveaux» truffé «d’échappatoires».

« L’ARC ne poursuit pas les fraudes fiscales les plus importantes et les plus flagrantes du Canada. Et pourtant, pour une petite boutique familiale, si vous ne payez pas vos impôts assez longtemps – deux ou trois ans – alors ils vont sans contredit saisir votre salaire… parce qu’ils savent que vous n’avez pas la capacité de porter plainte devant les tribunaux », a-t-il déclaré.

«Il y a un code des impôts pour les ultra-riches … et puis il y a un code des impôts pour le reste d’entre nous», a déclaré Matthew Green. «Les riches profitent des failles de notre système fiscal. Et ce gouvernement libéral continue de leur permettre de le faire.»

La question est prioritaire pour les législateurs fédéraux cette semaine alors qu’un comité parlementaire s’est réuni mardi pour discuter des tentatives de l’ARC pour lutter contre l’évasion et l’évitement fiscal.

«Les ultra-riches ne seront pas traités avec des gants blancs. Je n’ai aucun respect pour ceux qui trichent au fisc. Mais je peux vous dire que si vous pensez qu’on va tout régler, je pense que vous êtes naïf», a déclaré la ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier, citant la nécessité d’une coopération internationale.

«Les super riches sont capables de payer pour des super avocats, des super fiscalistes. Ils peuvent tout faire pour ne pas payer leur juste part.»

De plus en plus, ces personnes vont devant les tribunaux lorsqu’elles sont auditées afin de retenir des documents, avec environ 3 000 affaires «complexes» en cours, a déclaré la ministre.

«Le fait que les 44 enquêtes cumulatives (…) n’aient pas abouti à des condamnations dans les cinq ans est le résultat de la complexité des cas et du seuil légal élevé pour obtenir une condamnation pénale au Canada», a déclaré la porte-parole de l’ARC Pamela Tourigny dans un courriel .

Les membres du comité des finances de la Chambre ont également adopté mardi une motion du critique financier du NPD, Peter Julian, appelant le gouvernement à lancer une enquête publique sur la planification fiscale de KPMG en lien avec ses sociétés-écrans, qui portent le nom d’armes anciennes, et des allégations de fraude à l’investissement sur l’Île de Man.

L’enquête demandée fait suite à des informations selon lesquelles la dépendance de la Couronne britannique, réputée comme un paradis fiscal, pourrait avoir été liée à une fraude présumée de plusieurs millions de dollars.

«KPMG Canada a clairement indiqué que nous n’avions aucun lien avec les sociétés de l’île de Man qui portent le nom d’armes anciennes ou la fraude CINAR», a déclaré la porte-parole Tenille Kennedy dans un courriel, ajoutant que la société continuerait de coopérer avec l’ARC.

Le porte-parole conservateur du revenu national, Philip Lawrence, a affirmé dans un communiqué que «les élites bien connectées» bénéficient d’exemptions «tandis que les Canadiens ordinaires sont davantage laissés pour compte» et que les conservateurs défendent l’équité fiscale.

Denis Meunier, ancien directeur général de la direction des enquêtes criminelles de l’ARC, a déclaré que la pénurie d’accusations criminelles est frappante. Mais les autorités manquent souvent de ressources pour mener des poursuites coûteuses et laborieuses au-delà des frontières internationales et peuvent opter à la place pour de lourdes sanctions non pénales.

«Ils peuvent avoir certains des meilleurs avocats qui se battent, donc vous pouvez voir aboutir les cas devant la Cour de l’impôt, plutôt que voir des condamnations», a déclaré Denis Meunier à propos des procédures contre les ultra-riches.

Les règlements sont beaucoup plus courants que les poursuites pénales, ce qui permet aux enquêteurs de gagner du temps et de l’argent, a déclaré Kevin Comeau, auteur d’un rapport sur le blanchiment d’argent pour l’Institut C.D. Howe.

«Le problème avec cela est que vous ne retrouverez pas dans les dossiers publics que ces personnes ne se sont pas conformées à la loi fiscale. Et donc vous n’avez pas cette honte publique et vous n’avez pas cet avertissement aux autres fraudeurs fiscaux», a-t-il déclaré.

L’évasion fiscale se résume souvent à des revenus non déclarés ou à des dépenses exagérées, qui peuvent ensuite être déduites des revenus déclarés sur les déclarations de revenus.

« Il n’est pas inhabituel de voir des particuliers payer des factures de sociétés de conseil étrangères. Vous payez un million de dollars pour un rapport spécialisé, et la société est une société de conseil basée dans un paradis fiscal et fondamentalement, la société de conseil appartient au même type qui est propriétaire de l’entreprise au Canada », a déclaré Denis Meunier.

Il peut être extrêmement difficile de retracer l’argent à travers le dédale de sociétés écrans et de paradis fiscaux utilisés par ceux qui cherchent à cacher leur butin.

« Ils vous entendent venir. Ils savent que l’ARC est après eux », a déclaré Kevin Comeau.

«Ils peuvent simplement créer quelques fiducies et sociétés supplémentaires dans d’autres juridictions pour allonger la piste à tout moment. C’est un terrier de lapin sans fin.»

Le budget libéral d’avril a alloué 2,1 millions de dollars sur deux ans au ministère de l’Industrie pour lancer un nouveau registre de propriété qui sera effectif d’ici 2025. Le gouvernement a également promis 606 millions de dollars sur cinq ans à compter de cette année pour « améliorer le programme d’enquêtes criminelles » et réprimer des stratagèmes fiscaux illicites, y compris par des Canadiens super riches, a déclaré la ministre Lebouthillier.

Kevin Comeau, avocat à la retraite et membre du groupe de travail de Transparency International Canada, une organisation de lutte contre la corruption, a déclaré que le registre pourrait « changer la donne » pour l’évasion fiscale dans un pays avec certaines des lois sur la transparence financière les plus faibles parmi les démocraties libérales.

« Même si c’est légal, ils ne paient pas leur juste part. Il va donc y avoir une énorme pression sociale sur ces personnes pour qu’elles dénouent ces transactions et commencent réellement à ramener leur argent au Canada », a-t-il déclaré.

« Beaucoup de ces personnes sont des personnes très respectées dans l’establishment canadien. »

L’évasion fiscale – une infraction sous-jacente, ce qui signifie qu’elle constitue une composante d’un crime plus grave, comme le blanchiment d’argent – diffère catégoriquement de l’évitement fiscal, un moyen légal de garder l’argent hors des mains des percepteurs grâce à une comptabilité intelligente.

Mais les critiques disent que les vastes trésors de richesse qui restent intouchables pour les autorités gouvernementales révèlent la nécessité de resserrer les règles fiscales ainsi que de traquer les tricheurs.

«Auparavant, nous ne considérions pas l’évasion fiscale comme un crime», a déclaré Brigitte Unger, professeur d’économie à l’Université d’Utrecht dont le livre «Combating Fiscal Fraud and Empowering Regulators» a été publié en mars.

«Mais maintenant, nous voyons que le secteur public a besoin d’argent, et cela vole effectivement de l’argent dans les coffres publics, et devrait être traité comme tel.»