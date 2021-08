Les entreprises devraient cesser d’annoncer à la télé biélorusse, selon des militants

BERLIN — Un groupe germano-suisse qui milite pour les droits de la personne en Biélorussie a appelé mercredi les entreprises occidentales à cesser d’acheter de la publicité auprès des radiodiffuseurs d’État de ce pays autoritaire.

L’organisme Libereco affirme que de grandes multinationales qui vendent des biens de consommation, comme Procter & Gamble, Nestlé et Mars, figurent parmi les principaux annonceurs de la télévision d’État biélorusse, selon une analyse des publicités aux heures de grande écoute durant une semaine, le mois dernier.

«Les entreprises occidentales doivent immédiatement mettre fin à leur soutien financier à la télévision de propagande du dictateur Alexandre Loukachenko», a déclaré le groupe.

Appelé à réagir par l’Associated Press, le géant suisse de l’alimentation et des boissons Nestlé a répondu que «par principe, nous ne nous positionnons pas selon des lignes politiques dans les pays où nous sommes actifs et nous respectons toutes les lois et sanctions applicables».

Dans une déclaration, la compagnie a déclaré que la publicité était un moyen important d’atteindre les consommateurs, mais qu’après un examen régulier, «nous avons déjà considérablement réduit notre budget publicitaire en Biélorussie».

Sandoz, une filiale de la pharmaceutique suisse Novartis, a indiqué qu’elle se conformait à «toutes les réglementations et exigences nationales et internationales pertinentes».

«Nous continuons de suivre attentivement les développements dans le pays et d’évaluer la situation en conséquence», a ajouté l’entreprise dans une déclaration écrite.