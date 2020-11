Les entreprises peuvent maintenant présenter une demande pour la nouvelle SUCL

OTTAWA — Les entreprises éprouvant des difficultés à payer leur loyer à cause de la COVID-19 pourront commercer à présenter dès lundi leur demande d’aide au gouvernement fédéral.

La nouvelle Subvention d’urgence du Canada pour le loyer remplace un ancien programme mis en place au printemps dernier. Il s’était avéré peu populaire, car ce sont les propriétaires d’immeuble qui devaient présenter une demande.

L’aide pour les entreprises, organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif admissibles pourra atteindre 65 % des dépenses admissibles, indique le ministère des Finances sur son site.

Celui-ci ajoute que les entreprises et les organismes admissibles obligés de fermer en raison d’une ordonnance de santé publique peuvent recevoir une subvention complémentaire de 25 %.

Tout comme pour la subvention salariale, les entreprises pourront faire une demande pour la nouvelle subvention pour le loyer pour des périodes de quatre semaines.

Elles peuvent faire une demande dès maintenant pour la période du 27 septembre au 24 octobre 2020. Les demandes pour la deuxième période d’admissibilité, du 25 octobre au 21 novembre 2020, pourront être soumises à compter du 30 novembre.

Les demandes seront traitées dans les trois à cinq jours ouvrables suivants. Les premiers paiements devraient arriver le 4 décembre.

Avec cette aide, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, espère sauver les organisations admissibles qui ont survécu jusqu’ici.

«Ce serait tragique qu’une entreprise, un organisme de bienfaisance ou un organisme à but non lucratif qui est viable et qui a traversé la pandémie jusqu’à présent commence à faire défaut lorsque nous entrevoyons la lumière au bout du tunnel avec l’arrivée d’un vaccin sûr et efficace», a-t-elle dit lors d’une conférence de presse à Ottawa, lundi midi.

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante a salué l’adoption de ce nouveau programme attendu depuis longtemps par les entreprises durement frappées par la pandémie.

Elle déplore toutefois que ce nouveau programme ne fournisse pas de soutien rétroactif au loyer pour les entreprises qui se sont qualifiées auparavant pour l’ancienne Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial, mais qui n’ont pas pu y accéder parce que leur propriétaire d’immeuble a refusé d’y participer.