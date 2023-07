Les épiceries Metro du Grand Toronto ferment à la suite d’une grève des travailleurs

Les magasins Metro de la région du Grand Toronto sont fermés ce samedi après que des milliers d’employés de la chaîne d’épiceries eurent déclenché une grève.

Unifor, le plus grand syndicat du secteur privé au pays, affirme que quelque 3700 employés de première ligne ont quitté le travail juste après minuit.

Il indique que les membres de la section locale 414 ont rejeté une entente de travail provisoire conclue la semaine dernière, mais ont fourni peu d’autres détails.

Des piquets de grève dans certaines des 27 succursales touchées se sont formés à 8 h, et Unifor devrait tenir une conférence de presse dans un magasin de l’est de Toronto plus tard ce matin.

Unifor indique que les magasins touchés par la grève comprendront ceux de Toronto et de sa banlieue, Brantford, Orangeville, Milton, Oakville, Brampton et Mississauga.

Metro Ontario, une filiale de la société Metro, a publié une déclaration disant qu’elle est «extrêmement déçue» que les employés des 27 magasins aient rejeté l’entente même si le comité de négociation du syndicat a recommandé à l’unanimité à ses membres d’accepter l’accord.

«La compagnie a négocié avec le syndicat au cours des dernières semaines et est parvenue à un accord juste et raisonnable qui répond aux besoins de ses employés et de ses clients tout en garantissant que Metro reste compétitive», a déclaré Metro Ontario dans un communiqué.

«L’entente prévoyait des augmentations de salaire significatives pour les employés au cours des quatre années de l’entente, ainsi que des améliorations au niveau du régime de retraite et des avantages sociaux pour tous les employés, y compris les employés à temps partiel».

Metro Ontario a déclaré que les 27 magasins seront fermés pendant la durée de la grève, mais que les pharmacies resteront ouvertes.

Le syndicat a mentionné que ses priorités pour les travailleurs de Metro étaient d’améliorer les salaires et l’accès aux avantages sociaux, ainsi que d’améliorer les conditions de travail et la stabilité.

La présidente nationale d’Unifor, Lana Payne, a soutenu dans un communiqué que l’accord de principe avait été présenté aux membres parce qu’il contenait des «gains considérables», mais ils ont clairement indiqué que ce n’était pas suffisant.

«Cette décision de faire grève intervient après des années pendant lesquelles ces travailleurs ont été malmenés et diminués tout en faisant face à une précarité accrue et à une qualité d’emploi érodée», a fait valoir Mme Payne.

«Cela survient après la suppression de la prime de pandémie. Cela survient à une époque de bénéfices records et d’augmentation de la rémunération des PDG. Cela survient à un moment où la vie est devenue tout simplement inabordable pour tant de ces travailleurs qui ont risqué leur santé et leur sécurité pendant la pandémie.»

Gord Currie, président de la section locale 414 d’Unifor, a déclaré dans le même communiqué que les épiciers de première ligne méritent le respect.

«On sait que le système est en panne lorsque les travailleurs de première ligne n’ont pas les moyens de se nourrir, de se loger ou de payer de l’essence», a-t-il déclaré.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX:MRU)