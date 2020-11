Les équipes sportives masculines de McGill deviennent les Redbirds

MONTRÉAL — L’Université McGill a choisi le nom des Redbirds pour ses équipes sportives masculines.

L’université en a fait l’annonce, mardi, plus d’un an après avoir abandonné le nom des Redmen.

En avril 2019, l’université avait annoncé qu’elle renonçait immédiatement au nom des Redmen, considéré comme offensant pour les étudiants de l’institution membres des Premières Nations.

Fabrice Labeau, coprésident du comité de dénomination des équipes sportives masculines, a révélé que plusieurs noms ont été soumis pendant le processus, mais que celui des Redbirds s’est imposé en raison des liens historiques avec l’université.

Le nom a été utilisé par les équipes de ski dans les années 1920 et 1930 et plus récemment par l’équipe de baseball de McGill. Un tournoi de basketball a également été connu sous le nom de Redbird Classic.

Le comité a reçu 1238 propositions avec au total 230 noms.

L’université a affirmé que le nom a été adopté avec l’objectif de rendre hommage à la tradition de l’institution tout en unissant toute la communauté de McGill.

Ce changement survient après un long débat au sujet de l’ancien nom des Redmen, qui n’était pas utilisé initialement pour désigner les peuples autochtones.