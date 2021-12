Les États-Unis, en crise de ses institutions, accueillent un sommet sur la démocratie

WASHINGTON — Les États-Unis, jadis un «phare de la démocratie» dans le monde mais aujourd’hui aux prises avec de profondes fractures, accueillent jeudi des pays du monde entier qui partagent les mêmes idées, afin d’explorer des moyens de défendre le mode de vie occidental.

Des représentants gouvernementaux de 110 pays, dont le Canada, ainsi que des chefs d’entreprise et des défenseurs et militants de la société civile, participeront à un «Sommet pour la démocratie» virtuel de deux jours visant à ralentir la marche de l’autoritarisme dans le monde.

Joe Biden avait promis d’accueillir ce sommet avant même l’élection présidentielle de novembre 2020, mais cette initiative a pris une teinte totalement différente après que sa victoire a été violemment contestée lors de l’assaut du 6 janvier sur le Capitole par les partisans de son rival défait, mais toujours provocateur.

C’est pourquoi on aura un peu l’impression jeudi de célébrer les vertus des détecteurs de fumée au milieu des ruines fumantes d’un édifice incendié.

«C’est une période vraiment dangereuse», admet Polly Mackenzie, PDG de Demos, une société de recherche britannique axée sur la réduction des écarts entre les gens ordinaires et les institutions politiques.

Mme Mackenzie décrit la démocratie comme un «grand acte de compromis», un contrat social entre les électeurs d’un pays, qui exige qu’ils agissent dans le meilleur intérêt de la collectivité, plutôt que de donner égoïstement la priorité à leurs propres désirs et besoins.

«Si vous faites des compromis avec d’autres citoyens au sein d’une société, vous devez sentir que ce sont des gens qui valent la peine qu’on fasse des compromis pour eux», expliquait-elle mercredi lors d’une table ronde organisée par le Pew Research Center.

«Nous avons trop vendu la démocratie comme étant peut-être l’idée que parce que vous votez, vous obtenez ce que vous voulez. Mais en réalité, la démocratie ne consiste pas à obtenir ce que vous voulez: il s’agit d’obtenir ce avec quoi nous pouvons tous vivre.»

Les Américains y croient-ils encore?

Et il semble bien qu’un grand nombre d’Américains aient renoncé à ce contrat social, suggèrent les propres recherches de l’organisme Pew. Un nombre stupéfiant de 85 % des répondants américains à un sondage mené plus tôt cette année ont déclaré qu’ils souhaitaient soit une réforme totale, soit des changements majeurs dans le système politique de leur pays. Au Canada, seulement 47 % ont dit la même chose, avec seulement 8 % réclamant une refonte complète du système.

«Le scrutin lui-même est devenu une ligne de démarcation partisane fondamentale aux États-Unis», a déclaré Carroll Doherty, directeur de la recherche politique à l’institut Pew. Une majorité de démocrates considèrent le vote comme un droit, tandis que la plupart des républicains le considèrent comme un privilège, a-t-il soutenu.

Et à deux reprises – une fois en janvier, puis de nouveau en juin –, Pew a interrogé les Américains sur les résultats de l’élection présidentielle de l’année dernière: on a découvert que les trois quarts des partisans de Donald Trump refusaient d’accepter Joe Biden comme président légitime des États-Unis.

Malgré l’urgence, cependant, peu de gens sérieux à Washington, ou à Ottawa, semblent s’attendre à ce que ce sommet accomplisse beaucoup de choses, ou même attire l’attention du public.

Au mieux, on pourra peut-être assister à un mouvement de solidarité internationale autour de la décision des États-Unis d’organiser un boycott diplomatique des Jeux olympiques d’hiver de Pékin en février, estime Daniel Stockemer, professeur d’études politiques à l’Université d’Ottawa.

«Même si au niveau national, peu de gens se soucient de ce sommet, à l’échelle internationale, cela pourrait montrer à d’autres pays que les États-Unis sont de retour lorsqu’il s’agit de défendre la démocratie et les droits de la personne.»

Pendant ce temps, la Chine a déjà amassé beaucoup de munitions pour discréditer le sommet. Lors de sa conférence de presse quotidienne, mercredi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Zhao Lijian a énuméré une longue liste d’éléments pour embarrasser Washington et discréditer la démocratie à l’occidentale, notamment le nombre de morts de la COVID-19 aux États-Unis, les troubles raciaux, les inégalités socio-économiques et les opérations militaires américaines inefficaces au Moyen-Orient.

Pendant ce temps, les preuves continuent de s’accumuler, presque jour après jour, pour démontrer que la véritable menace existentielle au système politique américain vient de l’intérieur. Le 6 janvier «était une répétition générale», proclame le dernier numéro de l’influent magazine «The Atlantic». Un article fouillé allègue que des agents républicains, qui ont tiré les leçons de 2020, élaborent un effort plus concerté et à toute épreuve pour court-circuiter une éventuelle défaite électorale en 2024.

Les trois thèmes principaux du sommet comprennent le renforcement de la démocratie et la défense contre l’autoritarisme, la lutte contre la corruption, et finalement la promotion des droits de la personne. On discutera notamment du soutien à des médias libres et indépendants, de l’utilisation de la technologie pour faire avancer la réforme démocratique et de la protection d’élections libres et équitables. Un événement de suivi est attendu en 2022.