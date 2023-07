Les États-Unis envoient un nouveau sous-marin en Corée du Sud pour unir leur force

SÉOUL, Corée, République de — Un sous-marin américain à propulsion nucléaire est arrivé en Corée du Sud dans le cadre du deuxième déploiement d’un important dispositif naval américain dans la péninsule coréenne ce mois-ci, a annoncé lundi l’armée sud-coréenne, ajoutant à la démonstration de force des alliés pour contrer les menaces nucléaires nord-coréennes.

L’USS Annapolis est arrivé dans un port de l’île de Jeju environ une semaine après que l’USS Kentucky a accosté au port continental de Busan.

L’USS Kentucky a été le premier sous-marin nucléaire américain à venir en Corée du Sud depuis les années 1980. La Corée du Nord a réagi à son arrivée en testant des missiles balistiques et de croisière démontrant ainsi qu’elle pouvait effectuer des frappes nucléaires contre la Corée du Sud et que des navires de guerre américains avaient été déployés.

Entre ces lancements, le ministre de la Défense de la Corée du Nord a lancé une menace voilée, insistant sur le fait que l’amarrage du USS Kentucky en Corée du Sud pourrait être un motif pour que la Corée du Nord utilise une arme nucléaire contre elle.

La Corée du Nord a déjà utilisé une rhétorique similaire, mais la déclaration a souligné à quel point les relations sont tendues maintenant.

L’USS Annapolis, dont la mission principale est de détruire les navires et sous-marins ennemis, est propulsé par un réacteur nucléaire, mais il est armé d’armes conventionnelles. L’USS Annapolis a principalement accosté à Jeju pour charger des fournitures, mais Jang Do Young, un porte-parole de la marine sud-coréenne, a déclaré que des militaires américains et sud-coréens discutaient de l’opportunité d’organiser une formation impliquant le navire.

Pendant ce temps, la Corée du Nord est restée publiquement silencieuse sur un soldat américain, Travis King, qui a traversé la frontière mardi dernier.

Les responsables américains ont exprimé leur inquiétude quant à son bien-être et ont déclaré que la Corée du Nord avait ignoré leurs demandes de fournir des informations de base sur M. King, y compris où il est détenu et quel est son état.

Des analystes disent que la Corée du Nord attend des semaines, voire des mois, pour fournir des informations significatives sur M. King afin de maximiser l’effet de levier et rendre plus urgents les efforts des États-Unis pour obtenir sa libération.

Certains estiment que la Corée du Nord pourrait tenter d’obtenir des concessions de la part de Washington, par exemple en liant sa libération à la réduction par les États-Unis de leurs activités militaires avec la Corée du Sud.

Les États-Unis et la Corée du Sud ont élargi leurs exercices militaires combinés et augmenté les déploiements régionaux d’actifs stratégiques américains comme des bombardiers, des porte-avions et des sous-marins dans une démonstration de force contre la Corée du Nord, qui a testé une centaine de missiles depuis le début de 2022.