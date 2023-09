Les États-Unis et le Kenya s’unissent pour venir en aide à Haïti

NAIROBI, Kenya — Les États-Unis et le Kenya ont signé lundi un accord de défense qui permettra à ce pays d’Afrique de l’Est d’obtenir des ressources et un soutien pour les déploiements de sécurité, alors qu’il s’apprête à diriger une mission multinationale de maintien de la paix en Haïti pour lutter contre la violence des gangs.

Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin et le ministre kenyan de la Défense Aden Duale ont signé l’accord lors d’une réunion à Nairobi, la capitale kenyane. L’accord guide les relations de défense des deux pays pour les cinq prochaines années alors que la guerre en Afrique de l’Est contre le groupe extrémiste al-Shabab lié à al-Qaïda s’intensifie.

M. Austin a remercié le Kenya de s’être porté volontaire pour prendre la direction de la force multinationale en Haïti et a réitéré que le gouvernement américain travaillerait avec le Congrès pour obtenir le financement de 100 millions $ US qu’il s’est engagé à verser en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies.

M. Austin a déclaré que le reste du monde devrait suivre l’engagement du Kenya en faveur de la sécurité mondiale et «intensifier ses efforts et fournir davantage de personnel, d’équipement, de soutien, de formation et de financement».

Le Kenya s’est engagé à envoyer 1000 agents de sécurité en Haïti pour lutter contre la violence des gangs dans le cadre d’une mission qui est en attente de l’approbation formelle du Conseil de sécurité de l’ONU, mais qui a reçu le soutien de l’ONU et des États-Unis.

M. Duale a déclaré que son pays était prêt à se déployer en Haïti et a cité la «très longue histoire de maintien de la paix mondiale» du Kenya au Kosovo, en Somalie et au Congo voisins.

Les militants des droits de la personne, quant à eux, ont exprimé leurs inquiétudes concernant le déploiement, citant un historique de violations des droits humains lors des opérations de sécurité dans le pays.

Certains analystes de la sécurité sont quant à eux préoccupés par l’existence d’une barrière linguistique entre le déploiement du Kenya, un pays parlant l’anglais et le swahili, et la population d’Haïti, où les langues officielles sont le français et le créole.

Concernant la lutte régionale contre al-Shabab, M. Austin a affirmé qu’il avait rencontré le président somalien et que tous deux étaient d’accord sur le fait que le pays avait fait «des progrès importants au cours de l’année dernière contre al-Shabab».

M. Austin a également déclaré que «les progrès ne sont pas toujours en ligne droite».

«Alors nous pouvons voir les choses s’améliorer de façon importante un jour et peut-être que nous verrons des défis le lendemain.»

La Somalie a demandé la semaine dernière à l’ONU de suspendre pendant trois mois le retrait de 3000 soldats dans la deuxième phase afin de permettre aux forces du pays de se regrouper. La Somalie devrait assumer toutes ses responsabilités en matière de sécurité d’ici la fin de 2024.