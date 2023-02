Les États-Unis exhortent l’ONU à condamner la Corée du Nord

TANZANIA, Tanzanie — Les États-Unis et leurs alliés ont exhorté lundi le Conseil de sécurité de l’ONU à condamner les lancements illégaux de missiles balistiques par la Corée du Nord, mais la Chine et la Russie ont accusé les États-Unis d’avoir aggravé les tensions avec des exercices militaires intensifiés ciblant Pyongyang.

Lors de la réunion d’urgence, l’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a indiqué au conseil que les États-Unis proposeraient une déclaration présidentielle, affirmant qu’au minimum les 15 membres devraient être d’accord pour condamner les lancements de missiles sans précédent de la Coré du Nord, pour exhorter Pyongyang à se conformer à la sécurité de l’ONU. Le Conseil sanctionne les résolutions et «s’engage dans un dialogue constructif».

Une déclaration présidentielle du Conseil de sécurité nécessite le soutien de tous ses membres, y compris les alliés les plus proches de la Corée du Nord, la Chine et la Russie.

Mme Thomas-Greenfield a mentionné lundi que les États-Unis condamnaient «dans les termes les plus forts» le tir de deux missiles balistiques de courte portée par la Corée du Nord, après le lancement d’un missile balistique intercontinental samedi, comme des «violations flagrantes» de l’interdiction des lancements de missiles balistiques par le Conseil.

Les lancements et la rhétorique menaçante de la Corée du Nord compromettent la paix et la sécurité internationales, a affirmé Mme Thomas-Greenfield.

Et elle a averti le Conseil que son silence et son incapacité à condamner les activités de missiles de la Corée du Nord «conduisaient à l’inutilité».

Mais les alliés de Pyongyang, la Chine et la Russie, ont rétorqué que ce qu’il faut maintenant, c’est un dialogue entre la Corée du Nord et l’administration Biden, une désescalade des exercices militaires, un assouplissement des sanctions contre la Corée du Nord et l’approbation d’une résolution qu’ils ont fait circuler en novembre 2021 et qui vise à résoudre la situation dans la péninsule coréenne.

Cette résolution exhorte le Conseil de sécurité à mettre fin à une série de sanctions contre la Corée du Nord et appelle les États-Unis et la Corée du Nord à reprendre le dialogue et à envisager de prendre des mesures pour réduire les tensions et le risque de confrontation militaire, notamment en adoptant une déclaration ou un traité de paix mettant officiellement fin à la Guerre de Corée de 1950-53. La guerre s’est terminée par un armistice, laissant techniquement la péninsule en état de guerre.

L’ambassadeur adjoint de la Chine à l’ONU, Dai Bing, a déclaré que les exercices militaires conjoints américano-sud-coréens «à un niveau supérieur et à plus grande échelle», le déploiement d’actifs stratégiques américains et la visite très médiatisée du secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, à Séoul et à Tokyo il y a deux semaines, sont «très provocateurs» pour la République populaire démocratique de Corée (RPDC), «et aggravent le sentiment d’insécurité».

«Étant donné que les États-Unis ont exprimé à plusieurs reprises leur volonté d’engager un dialogue inconditionnel avec la RPDC, ils devraient prendre des mesures concrètes pour entamer et maintenir un dialogue, a-t-il fait valoir. Poursuivre exclusivement et accumuler des sanctions ne mènera qu’à une impasse.»

L’ambassadeur adjoint de Russie, Dmitry Polyansky, a dit au Conseil que la Corée du Nord répondait par des essais de missiles aux «manœuvres militaires sans précédent dans la région sous la protection des États-Unis, qui sont clairement de nature anti-Pyongyang».

L’ambassadeur du Japon à l’ONU, Kimihiro Ishikane, dont le pays a convoqué la réunion d’urgence, a déclaré au conseil que le missile balistique intercontinental de samedi était tombé dans la zone économique exclusive du Japon à seulement 200 kilomètres d’Hokkaido, où les gens pouvaient le voir tomber du ciel.

«Je suppose que nous pouvons tous imaginer à quel point cela a dû être terrifiant de voir un missile voler vers vous», a-t-il dit, soulignant qu’il mettait en danger des navires et des avions et était «un acte d’intimidation et de menace par la force».

À ceux qui soutiennent que les réunions du Conseil de sécurité provoquent la Corée du Nord «et que nous devons donc garder le silence», M. Ishikane a rétorqué que le fait de garder le silence «ne fera qu’encourager les contrevenants à écrire le livre de jeu comme ils l’entendent».

Après la réunion, Mme Thomas-Greenfield a lu une déclaration au nom de 10 nations du Conseil et de la Corée du Sud, entourées de leurs ambassadeurs, condamnant fermement les derniers lancements de missiles et exhortant les cinq autres nations du Conseil à se joindre à la condamnation du «comportement irresponsable de la RPDC».

Les 11 pays – Albanie, Équateur, France, Japon, Malte, Mozambique, Suisse, Émirats arabes unis, Royaume-Uni, États-Unis et Corée du Sud – «restent pleinement attachés à la diplomatie et continuent d’appeler la RPDC à reprendre le dialogue», indique la déclaration.

«Mais nous ne resterons pas silencieux alors que la RPDC développe ses capacités nucléaires et de missiles illégales, menaçant la paix et la sécurité internationales», soutient la déclaration.