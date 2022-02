Les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud discutent de la Corée du Nord à Hawaï

HONOLULU — Le secrétaire d’État américain Antony Blinken et ses homologues japonais et sud-coréen se rencontraient samedi à Hawaï pour discuter de la menace posée par la Corée du Nord dotée d’armes nucléaires après que Pyongyang a commencé l’année avec une série d’essais de missiles.

M. Blinken a déclaré lors d’une conférence de presse après la réunion que la Corée du Nord était « dans une phase de provocation » et les trois pays ont condamné les récents lancements de missiles.

« Nous sommes absolument unis dans notre approche, dans notre détermination », a souligné M. Blinken à l’issue de ses entretiens avec le ministre japonais des Affaires étrangères Yoshimasa Hayashi et le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Chung Eui-yong.

Les trois hommes ont publié une déclaration commune appelant la Corée du Nord à engager un dialogue et à cesser ses « activités illégales ». Ils ont indiqué qu’ils n’avaient aucune intention hostile envers la Corée du Nord et qu’ils étaient prêts à rencontrer Pyongyang sans condition préalable.

Certains experts affirment que la Corée du Nord utilise les tests pour faire pression sur l’administration du président Joe Biden afin qu’elle reprenne les négociations nucléaires bloquées depuis longtemps. Pendant ce temps, la pandémie exerce une pression supplémentaire sur une économie déjà éprouvée par des décennies de mauvaise gestion et de sanctions paralysantes dirigées par les États-Unis.

L’administration Biden a proposé à la Corée du Nord des pourparlers ouverts, mais n’a montré aucune volonté d’assouplir les sanctions sans réduction significative du programme nucléaire du pays.

La Corée du Nord a rejeté les offres américaines de reprendre la diplomatie, affirmant qu’elle ne reviendrait pas aux pourparlers à moins que Washington n’abandonne ce qu’elle qualifie de politique hostile. Le Nord s’irrite à la fois des sanctions et des exercices militaires réguliers que les États-Unis organisent avec la Corée du Sud.

Les essais ont également une composante technique, permettant à la Corée du Nord de perfectionner son arsenal d’armes. L’un des missiles récemment testés — le missile balistique à portée intermédiaire Hwasong-12 — est capable d’atteindre le territoire américain de Guam. C’était l’arme à plus longue distance que le Nord ait testée depuis 2017.

La Corée du Nord semble suspendre ses tests pendant les Jeux olympiques d’hiver en Chine, son allié le plus important et sa bouée de sauvetage économique. Mais les analystes pensent que la Corée du Nord augmentera considérablement ses tests d’armes après l’évènement.

Les récents essais ont secoué les voisins de Pyongyang en Corée du Sud et au Japon. Le président sud-coréen Moon Jae-in, qui a aidé à mettre en place les pourparlers historiques entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et l’ancien président américain Donald Trump en 2018 et 2019, a déclaré le mois dernier que les tests constituaient une violation des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU et a exhorté le Nord à cesser « les actions qui créent des tensions et des pressions ».

Le Conseil de sécurité a initialement imposé des sanctions à la Corée du Nord après son premier essai nucléaire en 2006. Il les a durcies en réponse à de nouveaux essais nucléaires et aux programmes nucléaires et balistiques de plus en plus sophistiqués du pays.

La Chine et la Russie, citant les difficultés économiques du Nord, ont appelé à la levée des sanctions telles que celles interdisant les exportations de fruits de mer et les interdictions imposées à ses citoyens de travailler à l’étranger et de renvoyer leurs revenus chez eux.

M. Blinken est arrivé à Hawaï en provenance des Fidji, où il a rencontré le premier ministre par intérim Aiyaz Sayed-Khaiyum et d’autres dirigeants du Pacifique pour parler des problèmes régionaux, en particulier du risque existentiel posé par le changement climatique. Il s’agissait de la première visite d’un secrétaire d’État américain aux Fidji depuis 1985.

Il a commencé sa tournée du Pacifique en Australie, où il a rencontré ses homologues australiens, indiens et japonais. Les quatre nations forment le « Quad », un bloc de démocraties indo-pacifiques qui a été créé pour contrer l’influence régionale de la Chine.

MM. Hayashi et Chung ont tenu une réunion bilatérale séparée samedi pendant environ 40 minutes avant de voir M. Blinken. Le ministère japonais des Affaires étrangères a déclaré avoir réaffirmé l’importance de coopérer ensemble et avec les États-Unis pour répondre à la Corée du Nord et parvenir à la stabilité régionale.

Le ministère a déclaré avoir également « franchement » échangé des points de vue sur les différends en cours entre les deux pays, notamment les travailleurs coréens en temps de guerre et les abus sexuels sur les femmes coréennes contraintes à la servitude sexuelle par l’armée impériale japonaise.

M. Chung a proposé aux deux pays d’accélérer la diplomatie pour trouver des solutions aux désaccords, a indiqué le ministère sud-coréen des Affaires étrangères dans un communiqué.

M. Blinken a également rencontré séparément M. Chung. Il avait rencontré M. Hayashi plus tôt cette semaine en Australie.