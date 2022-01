Les États-Unis ont enregistré cinq décès dus à la rage, un record depuis une décennie

NEW YORK — Cinq Américains sont morts de la rage l’année dernière, soit le plus grand nombre en une décennie. Des responsables de la santé ont déclaré jeudi que certaines personnes ne se rendaient pas compte qu’elles avaient été infectées ou avaient refusé des vaccins.

Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont publié un rapport sur trois des décès, tous résultant d’un contact avec des chauves-souris. Les responsables de l’organisation ont affirmé que ces décès tragiques auraient pu être évités. L’un d’eux, un homme de 80 ans de l’Illinois, a refusé de se voir administrer les vaccins qui auraient pu le sauver, en raison d’une peur de longue date des injections. Un homme de l’Idaho et un garçon du Texas n’ont pas été vaccinés parce qu’ils ne pensaient pas avoir eu une morsure ou une égratignure de chauve-souris.

Dans les trois cas, les gens « ont soit banalisé l’exposition [aux chauves-souris], soit ils n’ont pas reconnu la gravité de la rage », a déclaré Ryan Wallace, un expert de la rage au CDC et co-auteur du rapport.

Deux autres décès sont survenus plus tôt en 2021. L’un était un homme du Minnesota mordu par une chauve-souris. Il a reçu les injections, mais un problème de système immunitaire non diagnostiqué a entravé leur efficacité. La seconde victime a été mordue par un chien enragé lors d’un voyage aux Philippines et est décédée à New York après son retour aux États-Unis.

La rage est causée par un virus qui envahit le système nerveux central et est généralement mortel chez les animaux et les humains. Il se transmet le plus souvent par la morsure d’un animal infecté. La plupart des contaminations aux États-Unis ces dernières années sont attribuées à des chauves-souris.

La maladie peut provoquer de l’insomnie, de l’anxiété, de la confusion, de la paralysie, de la salivation, des hallucinations, des difficultés à avaler et une peur de l’eau. La mort peut survenir seulement quelques semaines après le début des symptômes. Elle peut être évitée grâce à une série de cinq injections données dans les deux semaines suivant l’exposition.

On estime que 60 000 Américains sont traités chaque année après une éventuelle exposition à la rage.

Aucun décès dû à la rage n’a été signalé en 2019 ou 2020. La dernière fois que cinq décès dus à la rage aux États-Unis ont été comptabilisés en une seule année était en 2011, selon des responsables du CDC.