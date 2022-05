Les États-Unis ont maintenant enregistré un million de décès de la COVID-19

Le nombre de morts de la COVID-19 aux États-Unis a atteint 1 million, lundi, un chiffre autrefois inimaginable qui ne peut que laisser entrevoir la multitude d’êtres chers et de proches bouleversés par le chagrin et la frustration.

Le nombre confirmé de morts équivaut à une attaque du 11 septembre tous les jours pendant 336 jours. C’est à peu près égal au nombre d’Américains morts pendant la guerre civile et la Seconde Guerre mondiale combinées. C’est comme si Boston et Pittsburgh avaient été anéanties.

«Il est difficile d’imaginer un million de personnes arrachées à cette Terre», a déclaré Jennifer Nuzzo, qui dirige un nouveau centre de pandémie à la Brown University School of Public Health à Providence, Rhode Island. «Cela se produit toujours et nous laissons cela arriver.»

Certains de ceux qui ont perdu des proches disent qu’ils ne peuvent pas revenir à la normale. Ils réécoutent les messages vocaux des personnes qu’ils ont perdues. Ou regardent de vieilles vidéos dans lesquelles on les voit danser. Lorsque d’autres personnes disent qu’elles en ont fini avec le virus, elles ressentent de la colère ou de la douleur, en silence.

«’Normal.’ Je déteste ce mot», a déclaré Julie Wallace, 55 ans, d’Elyria, en Ohio, qui a perdu son mari à cause de la COVID-19 en 2020. «Nous ne pourrons jamais tous revenir à la normale.»

Trois décès sur quatre ont été des personnes de 65 ans et plus. Plus d’hommes sont morts que de femmes. Les Blancs représentaient la plupart des décès, dans l’ensemble. Mais les Noirs, les Hispaniques et les Autochtones étaient environ deux fois plus susceptibles de mourir de la COVID-19 que leurs semblables blancs.

La plupart des décès sont survenus dans les zones urbaines, mais les zones rurales – où l’opposition aux masques et aux vaccins a tendance à être élevée – ont parfois payé un lourd tribut.

Le nombre de décès moins de 2 ans et demi après le début de la pandémie est basé sur les données des certificats de décès compilées par le National Center for Health Statistics des Centers for Disease Control and Prevention. Mais le nombre réel de vies perdues à cause de la COVID-19, directement ou indirectement, en raison des perturbations du système de santé dans le pays le plus riche du monde, serait bien plus élevé.

L’atteinte du million intervient plus de trois mois après que les États-Unis ont atteint 900 000 morts. Le rythme a ralenti depuis une poussée hivernale alimentée par le variant Omicron. Les États-Unis enregistrent en moyenne environ 300 décès liés à la COVID-19 par jour, avec un pic d’environ 3400 par jour en janvier 2021.

La plus grosse cloche de la cathédrale nationale de Washington dans la capitale nationale a sonné 1000 fois il y a une semaine, une fois pour chaque tranche de 1000 décès. Le président Joe Biden a ordonné jeudi que les drapeaux soient mis en berne et a qualifié chaque vie de «perte irremplaçable».

«En tant que nation, nous ne devons pas nous engourdir devant un tel chagrin», a-t-il déclaré dans un communiqué. «Pour guérir, nous devons nous souvenir.»

Plus de la moitié des décès sont survenus depuis que les vaccins sont devenus disponibles en décembre 2020. Les deux tiers des Américains sont entièrement vaccinés et près de la moitié d’entre eux ont reçu au moins une dose de rappel. Mais la demande pour le vaccin a chuté et la campagne pour convaincre les Américains de se faire vacciner a été la proie de la désinformation, la méfiance et la polarisation politique.

Les personnes non vaccinées ont un risque 10 fois plus élevé de mourir de la COVID-19 que les personnes entièrement vaccinées, selon le CDC.

«Pour moi, c’est ce qui est particulièrement déchirant», a déclaré Mme Nuzzo. Les vaccins sont sûrs et réduisent considérablement le risque de maladie grave, a-t-elle déclaré

Angelina Proia, 36 ans, de New York, a perdu son père à cause de la COVID-19 en avril 2020. Elle dirige un groupe de soutien pour les familles en deuil sur Facebook et l’a vu divisé sur la vaccination. Elle a expulsé des personnes du groupe pour diffusion de fausses informations.

«Je ne veux pas entendre les théories du complot. Je ne veux pas entendre de propos antiscience », a déclaré Mme Proia, qui aurait souhaité que son père puisse être vacciné.

Sara Atkins, 42 ans, de Wynnewood, en Pennsylvanie, canalise son chagrin dans la lutte pour la vaccination mondiale et un meilleur accès aux soins de santé pour honorer son père, Andy Rotman-Zaid, décédé de la COVID-19 en décembre 2020.

«Mon père m’a donné l’ordre d’y mettre fin et de m’assurer que cela ne se reproduise plus», a déclaré Mme Atkins à propos de la pandémie. «Il m’a dit: « Politisez ma mort si je meurs de ça. »»

Julie Wallace et son mari, Lewis Dunlap, avaient des numéros de téléphone portable quasi identiques, avec un seul chiffre de différent. Elle continue de payer pour garder son numéro. Elle l’appelle juste pour entendre sa voix.

«C’est tellement important d’entendre ça parfois», a-t-elle dit. «Ça vous réconforte un peu tout en vous déchirant le cœur.»