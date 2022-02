Les États-Unis ouvrent la voie à la reprise des exportations mexicaines d’avocats

MÉXICO — L’ambassade des États-Unis a annoncé vendredi que Washington levait l’interdiction d’inspecter les avocats mexicains, ouvrant ainsi la voie à la reprise des exportations.

La suspension des inspections avait menacé les exportations annuelles du Mexique de 3 milliards $ et soulevé la possibilité d’une augmentation des prix pour les consommateurs américains.

L’ambassadeur Ken Salazar a déclaré dans un communiqué que la décision est intervenue après que le Mexique et les États-Unis ont convenu «d’adopter les mesures qui garantissent la sécurité» des inspecteurs agricoles chargés de s’assurer que les avocats mexicains ne sont pas porteurs de maladies ou de ravageurs qui nuiraient aux vergers américains.

M. Salazar n’a pas décrit ces mesures, pas plus qu’il n’a précisé si elles s’occuperaient des producteurs et des emballeurs mexicains prenant à la légère les mesures sanitaires conçues pour protéger la production américaine.

Les inspections ont été interrompues la semaine dernière après que l’un des inspecteurs américains a été menacé dans l’État occidental de Michoacán, où les producteurs sont régulièrement victimes d’extorsion par des cartels de la drogue.

Le département américain de l’Agriculture (USDA) a déclaré jeudi qu’un inspecteur avait reçu une menace « contre lui et sa famille ». Il avait « mis en doute l’intégrité d’une certaine cargaison et refusé de la certifier sur la base de problèmes concrets ».

Un seul État du Mexique, le Michoacán, est certifié exempt de parasites et capable d’exporter des avocats vers le marché américain. Des informations qui circulent souvent laissent croire que certains emballeurs mexicains achètent des avocats d’autres États non certifiés et tentent de les faire passer pour ceux du Michoacán.

« Je suis heureux d’annoncer qu’aujourd’hui, le Service d’inspection de santé animale et végétale de l’USDA a déterminé qu’il reprendrait immédiatement son programme d’inspection des avocats dans le Michoacán », a écrit M. Salazar.

Le service a déclaré vendredi que « les exportations d’avocats vers les États-Unis ont repris ».

L’interdiction d’une semaine avait déjà fait des ravages sur les cueilleurs d’avocats du Michoacán, qui se tenaient au bord de la route à l’extérieur de la ville d’Uruapan, au Michoacán, demandant des dons après avoir perdu leur travail. Tenant des pancartes indiquant « Dons volontaires » et « Nous vivons de la cueillette d’avocats », ils ont attendu que les automobilistes déposent de la monnaie dans les seaux qu’ils tenaient.

Il y avait des signes que les approvisionnements pourraient s’être resserrés depuis l’annonce de la suspension des inspections samedi dernier et que les dommages causés à l’industrie mexicaine de l’avocat en proie à la violence pourraient être durables. Cette situation risquait d’inciter les entreprises qui importent des avocats à regarder au-delà du Mexique, qui fournit actuellement environ 92 % d’importations américaines du fruit.

Le Pérou, la Colombie et le Chili expédient déjà des avocats aux États-Unis, mais en quantités qui ne représentent qu’une infime partie de la production mexicaine. Cela peut changer.

« Je parlais avec quelques acheteurs d’avocats au niveau national à propos du futur. Ils savent qu’ils doivent diversifier leurs fournisseurs, a indiqué Miguel Gómez, professeur d’économie appliquée et de gestion au Cornell SC Johnson College of Business. Le problème, c’est qu’ils ont réalisé qu’il serait très risqué de dépendre d’une seule source. »

Les exportations du Mexique ont été en grande partie responsables de l’énorme augmentation de la consommation d’avocats aux États-Unis au cours des dernières décennies, car elles ont rendu les fruits disponibles toute l’année, notamment pendant le Super Bowl.

La consommation d’avocats par habitant aux États-Unis a triplé depuis 2001 pour atteindre 8 livres par personne en 2018.

La récolte mexicaine s’étend de janvier à mars, tandis que la production américaine s’étend d’avril à septembre.

Bien que l’on s’inquiète de la déforestation et de la violence qui ont résulté de la popularité de l’avocat au Michoacán, on ignore si les Américains seraient prêts à payer davantage pour des avocats produits par des producteurs qui ne paient pas l’argent de protection exigé par les cartels de la drogue de l’État.

Le lien avec les consommateurs américains n’est guère théorique : cet argent de protection va aux mêmes cartels qui inondent les États-Unis de pilules mortelles de fentanyl contrefaites pour ressembler à du Xanax, de l’Adderall ou de l’Oxycodone. Les surdoses d’opioïdes synthétiques ont tué environ 60 000 Américains l’année dernière.

« Cela oblige les Américains à se demander vraiment : veulent-ils payer plus pour avoir un produit de qualité ou veulent-ils en quelque sorte détourner le regard ? dit Mme LeClercq. Et je pense que les consommateurs sont de plus en plus informés sur la façon dont ces aliments sont fabriqués. Mais que cela se répercute ou non sur le comportement des consommateurs, je pense que cela reste à voir. »