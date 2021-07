Les États-Unis se dirigent vers une mauvaise direction, déplore le Dr Fauci

WILMINGTON, Del. — Les États-Unis se retrouvent dans une «situation difficile inutile» à cause de la nouvelle poussée de la COVID-19, alimentée par ceux qui refusent d’être vaccinés et le variant virulent Delta, a déclaré le plus grand expert du pays en maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci.

«Nous allons dans la mauvaise direction», a-t-il déclaré en se décrivant comme étant «très frustré».

Il a indiqué que les autorités examinaient la possibilité de recommander le port du couvre-visage aux vaccinés. De plus, une troisième injection pourrait être conseillée aux personnes dont le système immunitaire est affaibli, a ajouté le Dr Fauci.

De passage à l’émission «State of the Union» de la chaîne CNN, le conseiller médical en chef du président Joe Biden a déclaré qu’il avait participé à des discussions au sujet des masques.

Il a fait remarquer que certaines juridictions locales où les taux de maladie augmentaient, comme le comté de Los Angeles, exhortaient la population à porter un couvre-visage, quel que soit leur statut vaccinal.

Plus de 163 millions de personnes, soit 49% de la population totale des États-Unis, sont adéquatement vaccinées, selon les données du Centers for Disease Control and Prevention. Parmi les personnes âgées de 12 ans et plus, le chiffre s’élève à 57%.

«C’est un problème qui concerne principalement les non vaccinés. C’est la raison pour laquelle nous sommes en train de pratiquement les supplier de se faire vacciner», a souligné le Dr Fauci.

Il a indiqué que des experts gouvernementaux examinaient les premières données concernant une injection de rappel pour les personnes vaccinées. Selon lui, les personnes les plus vulnérables, comme les greffés d’organes et les cancéreux, sont «susceptibles » de se faire recommander une injection de rappel.

Le Dr Fauci a également félicité des républicains, comme les gouverneurs Asa Hutchinson et Ron DeSantis, ainsi que le représentant Steve Scalise pour avoir encouragé leurs électeurs à se faire vacciner. Leurs États ont l’un des taux de vaccination les plus bas du pays.

«Ce que j’aimerais vraiment voir, c’est de plus en plus de dirigeants de ces régions vaccinophobes de s’exprimer publiquement et d’encourager les gens à se faire vacciner»