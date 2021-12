Les experts de la COVID-19 en Ontario demandent un «disjoncteur» pour freiner Omicron

TORONTO — Les experts qui conseillent le gouvernement ontarien sur la COVID-19 recommandent d’adopter de nouvelles mesures «disjoncteurs» de santé publique pour réduire de 50 % les contacts, afin d’atténuer au moins le pire des impacts du variant Omicron.

Le docteur Adalsteinn Brown, coprésident du Groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19, affirme qu’une campagne accélérée de troisièmes doses ne va pas assez loin pour lutter contre le variant plus contagieux.

Les conseillers scientifiques estiment que sans autres mesures, l’Ontario pourrait enregistrer 10 000 nouveaux cas quotidiens avant Noël. Le variant Omicron devrait aussi exercer une telle pression sur les soins intensifs que les niveaux d’occupation seraient «instables» d’ici le début de janvier.

Le gouvernement assure qu’il y a environ 600 lits aux soins intensifs et que près de 500 autres seraient disponibles si nécessaire. Mais les experts soutiennent que les chirurgies commenceraient à être affectées si environ 300 patients atteints de la COVID-19 étaient aux soins intensifs.

On comptait jeudi en Ontario 165 personnes aux soins intensifs avec le virus, soit 11 de plus que la veille.

Le gouvernement ontarien a annoncé mercredi une série de nouvelles mesures en réponse au variant Omicron. Ainsi, tous les Ontariens de 18 ans et plus pourront prendre rendez-vous à partir de lundi pour leur dose de rappel, si la deuxième dose de vaccin a eu lieu il y a au moins trois mois. Jusqu’ici, la dose de rappel était offerte aux 50 ans et plus.

Le gouvernement a également plafonné à 50 % la limite des rassemblements pour les sites intérieurs d’une capacité de plus de 1000 personnes, ce qui comprend les installations sportives, les théâtres et les salles de concert.

L’Ontario signalait jeudi 2421 nouveaux cas de COVID-19 et neuf autres décès. Il s’agit encore du plus grand nombre de nouveaux cas quotidiens depuis la mi-mai, vers la fin de la troisième vague. Le ministère de la Santé précise que sur les 2421 nouveaux cas, 37 % concernent des personnes qui ne sont pas complètement vaccinées ou dont le statut vaccinal est inconnu.

Le médecin-hygiéniste en chef, Kieran Moore, a déclaré que le variant Omicron devenait rapidement la souche dominante en Ontario et qu’il serait quatre à huit fois plus contagieux que le Delta.