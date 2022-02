Les experts en Ontario prévoient une «pression prolongée» sur les soins intensifs

TORONTO — Les nouveaux cas de COVID-19, les hospitalisations et les admissions aux soins intensifs augmenteront probablement après l’assouplissement des mesures cette semaine en Ontario, ont déclaré mardi les conseillers scientifiques du gouvernement dans leur nouvelle modélisation, qui prévoit une pression «prolongée» sur le système de santé.

L’ampleur de la résurgence du coronavirus est cependant difficile à prévoir, car elle dépendra de facteurs tels que la vaccination et le port du masque, ainsi que la propagation du variant Omicron, ont rappelé les experts.

La propagation est aussi difficile à suivre en raison d’un dépistage par tests PCR limité aux clientèles prioritaires. Mais l’analyse des eaux usées suggère que les nouveaux cas ont culminé vers le 11 janvier et qu’il pourrait y avoir eu entre 1,5 et 4,0 millions d’infections depuis le 1er décembre en Ontario.

Les experts qui conseillent le gouvernement estiment que les mesures de santé publique ont permis de contrôler cette phase et qu’inversement, l’assouplissement de ces mesures augmentera la propagation de la COVID-19.

L’Ontario signalait mardi 3091 hospitalisations liées à la COVID-19 et 568 patients aux soins intensifs. Depuis une semaine, il s’agit d’une baisse de 917 hospitalisations et de 26 patients aux soins intensifs. On signalait mardi 63 décès supplémentaires liés à la COVID-19. Par ailleurs, on observait des éclosions actives dans plus de 56 % des foyers de soins de longue durée.

Une porte-parole de la ministre de la Santé, Christine Elliott, a déclaré que cette modélisation confirmait que les mesures de santé publique mises en place début janvier – notamment la fermeture de nombreux commerces et de nouvelles limites sur la taille des rassemblements – avaient contribué à atténuer la transmission de la COVID-19 en Ontario.

«Bien que nous sachions que les semaines à venir continueront d’être difficiles pour nos partenaires hospitaliers, les hospitalisations sont actuellement stables et compte tenu des tendances actuelles, nous sommes confiants dans notre capacité à permettre aux patients d’accéder aux soins dont ils ont besoin», a indiqué la porte-parole Alexandra Hilkene.

«Comme l’a dit le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, nous devons apprendre à vivre avec la COVID-19. Grâce à nos taux de vaccination élevés ainsi qu’à l’arrivée des médicaments antiviraux, l’Ontario dispose des outils nécessaires pour gérer l’impact de ce virus.»

Projections d’occupation aux soins intensifs

La modélisation des experts montre un large éventail de scénarios pour les admissions à l’hôpital après la réouverture, lundi, de nombreux commerces et installations. Le scénario du pire évoque jusqu’à près de 6000 hospitalisations à la mi-mars — on était à près de 3100 mardi.

Les scénarios dépendent en partie du nombre de personnes dans la communauté qui sont immunisées contre les infections récentes à l’Omicron.

Les projections d’occupation aux soins intensifs montrent également une gamme de possibilités, mais la pression sur ces unités devrait se prolonger, croient les experts.

Le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, a par ailleurs annoncé mardi que 3,6 millions de tests antigéniques rapides supplémentaires étaient envoyés dans les écoles pour les élèves et le personnel.

On répertoriait mardi en Ontario huit écoles fermées en raison des conséquences de la COVID-19 sur leur fonctionnement. Par ailleurs, 156 écoles avaient signalé lundi des taux d’absence du personnel et des élèves de 30 % ou plus.