Les experts prévoient une saison des ouragans «active» dans l’Atlantique

HALIFAX — Les experts prévoient une autre saison des ouragans active dans l’océan Atlantique, cette année. On s’attend à devoir nommer jusqu’à 21 tempêtes.

Le météorologue Bob Robichaud du Centre canadien de prévision des ouragans a affirmé aux journalistes, mardi, qu’il n’y aurait pas plus de 10 % de chances de connaître une saison sous la moyenne des 30 dernières années, soit 14 tempêtes nommées.

Toujours d’après M. Robichaud, parmi les 14 à 21 tempêtes nommées, six à dix se transformeront en ouragans et on s’attend à ce que trois à six d’entre elles deviennent des ouragans majeurs.

Le météorologue souligne toutefois qu’il est impossible de prévoir si ces ouragans vont causer d’importants dégâts puisque cela dépend principalement du fait qu’il touche terre ou non.

Bob Robichaud a rappelé que 21 tempêtes ont été nommées l’an dernier, dont sept ouragans et quatre ouragans majeurs, dont Larry qui a frappé les côtes du sud de Terre-Neuve le 10 septembre 2021.

La saison des ouragans débute officiellement le 1er juin et s’étend jusqu’à la fin novembre, mais la majorité des tempêtes se forment entre la mi-août et la mi-octobre.