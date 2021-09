Les familles de Canadiens piégés en Syrie demandent à la Cour de forcer Ottawa à agir

OTTAWA — Les familles de Canadiens piégés dans le nord de la Syrie demandent à la Cour fédérale de forcer Ottawa à les aider.

Les 11 familles soutiennent dans un dossier judiciaire que le refus du gouvernement fédéral d’intervenir constitue une violation de la Charte des droits et libertés, de la Loi sur la citoyenneté et de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, entre autres.

La requête est déposée au nom de plusieurs Canadiens dont des proches, notamment une dizaine d’enfants, sont piégés en Syrie. Les plaignants demandent au tribunal d’ordonner au gouvernement fédéral de prendre «toutes les mesures raisonnables» pour rapatrier ces Canadiens piégés en Syrie.

Ces Canadiens font partie des milliers de ressortissants étrangers détenus dans des camps, dans le nord de la Syrie, par les forces kurdes, qui ont repris à Daech cette région déchirée par la guerre civile.

Les Kurdes soupçonnaient plusieurs d’entre eux d’être des sympathisants de Daech, mais le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’homme et l’organisation Human Rights Watch soutiennent qu’ils sont plutôt des victimes innocentes de la guerre civile en Syrie. Ils ont d’ailleurs dénoncé le gouvernement canadien pour ne pas avoir rapatrié ses ressortissants, comme l’ont fait certains pays européens.

Le gouvernement canadien a rapatrié de Syrie l’an dernier une orpheline de cinq ans, mais Ottawa ne s’est pas engagé à aider d’autres Canadiens piégés dans ce pays.