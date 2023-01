Les familles des victimes de la tragédie du vol PS752 demandent toujours justice

OTTAWA — Les familles des victimes du vol PS752 marqueront les trois ans de la tragédie en participant à des rassemblements afin d’exhorter le gouvernement fédéral à prendre des mesures encore plus sévères contre l’Iran.

En janvier 2020, l’armée iranienne abattait à l’aéroport de Téhéran un avion de la compagnie Ukraine International Airlines, tuant 170 personnes, dont 55 citoyens canadiens.

Le Canada s’est joint le mois dernier à d’autres pays pour réclamer formellement un arbitrage contraignant dans ce dossier. Cela lancerait le processus visant à intenter des poursuites contre l’Iran devant la Cour internationale de justice.

Divers observateurs soutiennent que cette demande avait dû être formulée plus tôt. Ils auraient aimé que la GRC lance une enquête criminelle pendant que le gouvernement fédéral tentait de négocier avec l’Iran.

Le premier ministre Justin Trudeau a rencontré vendredi des familles éplorées. Il leur a déclaré que le Canada mènera une lutte sans relâche pour la vérité, la justice et l’imputabilité.

Les médias britanniques ont annoncé cette semaine que le Royaume-Uni inscrirait le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) sur sa liste des groupes terroristes. Plusieurs espèrent que le Canada emboîtera le pas.

Le Canada a imposé des sanctions contre plusieurs personnalités et entités iraniennes «en rapport avec des violations flagrantes et systématiques des droits de la personne, l’atteinte grave et continue à la paix et à la sécurité internationales, et les activités continues de désinformation parrainées par l’État commises par l’Iran».