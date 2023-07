Les familles s’impatientaient du processus d’enquête, dit Tim Houston

HALIFAX — Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse répète qu’il a congédié un juge menant une enquête très médiatisée en partie parce que les familles impliquées s’impatientaient du processus.

S’exprimant après une réunion du cabinet jeudi, le premier ministre Tim Houston a déclaré que son gouvernement avait accordé au juge de la cour provinciale Warren Zimmer un certain nombre de prolongations pour lui permettre de terminer son rapport final, et M. Houston a poursuivi en disant: «Pendant combien de temps pouvez-vous faire subir ça aux familles?»

M. Zimmer a été nommé en juillet 2018 pour diriger l’enquête concernant les motifs pour lesquels le vétéran de la guerre en Afghanistan Lionel Desmond a tué trois membres de sa famille et lui-même dans leur maison rurale de la Nouvelle-Écosse en 2017, mais le procureur général Brad Johns a limogé le juge le 30 juin, affirmant que le rapport final prenait trop de temps à aboutir.

Deux des sœurs de Lionel Desmond, Chantel et Cassandra, ont mené une campagne d’un an pour pousser les gouvernements provincial et fédéral à tenir une sorte d’enquête pour déterminer ce qui s’est passé et proposer des changements pour éviter qu’une telle tragédie ne se reproduise.

Jeudi, M. Johns a également mentionné les membres de familles, affirmant que sa priorité était «d’obtenir des résultats pour les familles».

Les sœurs Desmond n’ont pas pu être jointes pour commenter.

L’avocat Adam Rodgers, qui représente Cassandra Desmond, a déclaré qu’il était inconcevable qu’un autre juge puisse être nommé à cette étape, étant donné que la nouvelle personne devrait examiner des milliers de documents et 56 jours de transcriptions.

«Le gouvernement provincial n’a jamais voulu que cette enquête ait lieu … (et) maintenant, il sape tout l’effort», a-t-il déclaré plus tôt cette semaine.