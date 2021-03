Les femmes à faible revenu restent les plus touchées par la crise de la COVID-19

OTTAWA — La sortie de crise économique post-pandémique s’annonce plus difficile pour les femmes à faible revenu et devrait être soutenue par les efforts du gouvernement fédéral pour appuyer la reprise, indique un nouveau rapport.

L’emploi chez les femmes reste inférieur d’environ 5,3 % par rapport au taux de février 2020, soit juste avant la première vague de contaminations à la COVID-19, par rapport à environ 3,7 % pour les hommes.

La majeure partie de cet écart est attribuable aux pertes d’emplois dans des secteurs comme les services de restauration et l’hébergement, où les femmes sont surreprésentées. Ces emplois traitent directement avec le public et ont été durement touchés par les confinements et les restrictions.

Le rapport publié lundi par le Conseil de l’information sur le marché du travail note cependant que l’emploi des femmes dans les professions à faible revenu est inférieur de 14 % aux niveaux d’avant la crise, tandis que leurs consoeurs occupant des emplois à haut revenu se sont complètement rétablies.

Le manque à gagner chez les hommes à faible revenu est de 12 %.

Ces chiffres feront partie de plusieurs autres qu’un groupe d’experts nouvellement formé traitera alors qu’il conseillera la ministre des Finances, Chrystia Freeland, sur les mesures qu’elle devrait prendre dans son prochain budget pour ouvrir la voie à une reprise économique.