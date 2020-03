Les femmes vulnérables sont prises au piège par la crise du logement

MONTRÉAL — À l’approche du 8 mars et de la Journée internationale du droit des femmes, plusieurs organismes de défense s’unissent pour forcer Québec à agir afin de résoudre la crise du logement qui affecte gravement des milliers de femmes vulnérables et leurs enfants.

La Fédération des maisons d’hébergement pour femmes (FMHF), le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale (RMFVVC), et l’R des centres de Femmes s’allient au Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) et au Regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec (RCLALQ) dans le but de faire bouger les choses.

Le collectif a convoqué les représentants des médias, dimanche matin, pour interpeller le gouvernement de François Legault. Ces organismes lui réclament d’«investir les sommes nécessaires dans un grand chantier de logements sociaux dès son prochain budget» qui doit être dévoilé le 10 mars et d’«instaurer, au plus vite, un contrôle obligatoire et universel du prix des loyers».

Soulignant un taux d’inoccupation de 1,8 % à l’échelle du Québec et une augmentation des loyers de 8,7 % entre 2017 et 2019, soit près du double du taux d’inflation, le FRAPRU estime qu’il faut un minimum de 50 000 nouveaux logements sociaux d’ici 5 ans.

Du côté des ressources d’hébergement pour femmes, on déplore que près de 15 000 demandes de femmes en difficulté aient dû être refusées en 2018-2019 seulement. Des dizaines de milliers de femmes se trouvent donc piégées entre un milieu de vie malsain, voire dangereux, et la perspective de se retrouver à la rue par manque de logements.