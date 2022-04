Les fêtards du vol de Sunwing vers Cancún écopent d’un total de 59 500 $ en amendes

MONTRÉAL — Des passagers du transporteur Sunwing qui s’étaient fait remarquer en début d’année pour avoir fait la fête pendant un vol entre Montréal et Cancún ont écopé d’amendes totalisant 59 500 $, a annoncé jeudi Transports Canada.

Selon l’agence fédérale, un total de 42 amendes ont été émises contre 37 des 154 passagers du vol qui a eu lieu le 30 décembre 2021. De celles-ci, 18 étaient liées à la non-conformité du statut vaccinal, et 24 concernaient le non-respect des instructions relatives au port du masque. La valeur des amendes peut atteindre un maximum de 5000 $ chacune.

Depuis le 4 janvier, Transports Canada mène une enquête sur le vol controversé, qui avait notamment valu aux fêtards d’être traités de «sans-dessein» et d’«ostrogoths» par le premier ministre Justin Trudeau.

Des images et des vidéos des fêtards avaient pris d’assaut les réseaux sociaux dans les premiers jours de janvier, soulevant l’indignation de plusieurs Canadiens qui venaient d’être privés de rassemblements pour les Fêtes en raison de la cinquième vague de contaminations à la COVID-19, avec l’arrivée du variant Omicron.

Le vol a décollé environ deux semaines après que le gouvernement fédéral a conseillé aux Canadiens d’éviter les voyages non essentiels à l’extérieur du Canada.

Les résultats de l’enquête détermineront si des infractions ou des contraventions à la Loi sur l’aéronautique, aux règlements et exigences en matière de sécurité et de sûreté aériennes ont été commises et si d’autres sanctions ont lieu d’être, a précisé Transports Canada dans son communiqué.

«Avec cette enquête, nous voulons envoyer un message clair: les comportements de certains passagers du vol Montréal-Cancún du 30 décembre étaient inacceptables, et ils ne sont pas tolérés, a affirmé dans le communiqué le ministre des Transports, Omar Alghabra. Transports Canada continuera de veiller à ce que toutes les règles en aviation soient respectées, et ce, en tout temps.»