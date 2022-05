Les feux à ciel ouvert ou en forêt interdits dans plusieurs régions du Québec

MONTRÉAL — Deux incendies sont présentement en activité au Québec. En raison de «ces conditions», le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a décidé d’interdire dans plusieurs régions la possibilité de faire des feux à ciel ouvert, en forêt ou à proximité. L’interdiction entrera en vigueur dès demain à 8h.

Cette décision, prise en collaboration avec la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), a pour but de limiter les risques d’incendie de forêt.

La mesure vise 13 MRC réparties à travers la province. Cela concerne Montréal, Laval, la Montérégie, l’Estrie, la Mauricie, Chaudière-Appalaches, les Laurentides, l’Outaouais, Lanaudière, le Centre-du-Québec, la Capitale-Nationale, le Bas-Saint-Laurent et l’Abitibi-Témiscamingue.

La chaleur commence à s’installer au Québec, notamment dans le sud de la province. La SOPFEU souligne qu’au cours des prochains jours, les conditions météorologiques seront «particulièrement propices à l’éclosion d’incendies de végétation en bordure de forêt et à proximité des municipalités.» Elle explique qu’au printemps les feuilles mortes, l’herbe et les branches au sol s’assèchent rapidement et deviennent ainsi très inflammables.

Depuis le début de la saison de protection, 69 incendies de forêt ont touché 73,5 hectares. La moyenne des dix dernières années à la même date est de 81 feux pour une superficie de 58,8 hectares.

En vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, quiconque contrevient à une ordonnance d’interdiction de faire des feux à ciel ouvert, en forêt ou à proximité de celle-ci est passible d’une amende dont les frais varient de 500 $ à 50 000 $.