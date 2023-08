Les feux au Québec deux fois plus susceptibles de se produire en raison du climat

Les changements climatiques rendent les étés comme celui qui a conduit à la saison historique des incendies de forêt au Québec cette année au moins sept fois plus susceptibles de se reproduire, selon une nouvelle analyse scientifique.

L’étude du groupe britannique World Weather Attribution, publiée mardi, indique que les émissions de gaz à effet de serre ont rendu les conditions météorologiques globales en matière d’incendie dans la province environ 50 % plus propices aux incendies entre mai et juin.

Les pires jours étaient deux fois plus susceptibles de se produire et étaient environ 20 % plus graves qu’ils ne l’auraient été sans les niveaux actuels de carbone dans l’air.

Ces résultats devraient alerter les gouvernements sur la nécessité de réduire les émissions et de se préparer à l’avenir, a déclaré l’une des chercheuses.

«Le risque d’incendie augmente en raison des changements climatiques», a souligné Dorothy Heinrich, l’une des 17 co-auteurs du rapport.

«Des stratégies d’adaptation seront nécessaires pour réduire les facteurs de risque et diminuer leurs impacts.»

Des incendies de forêt se sont produits dans presque toutes les provinces du pays cet été et ont brûlé plus de 137 000 kilomètres carrés de forêt, soit environ le double du précédent record établi en 1995.