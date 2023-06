Les feux de forêt au Québec pourraient créer des retards pour les sociétés minières

MONTRÉAL — Les feux de forêt qui font rage au Québec pourraient engendrer des délais pour les sociétés minières de la Côte-Nord et du Labrador, en plus d’interrompre le transport ferroviaire entre Sept-Îles et Schefferville.

Champion Iron Limited, l’exploitant d’une mine de fer à ciel ouvert du lac Bloom, près de Fermont, dit s’attendre à des retards importants au niveau des ventes de son minerai de fer produit en raison de l’interruption du chemin de fer.

L’incendie qui s’est déclenché le 28 mai au nord de Sept-Îles, qui aurait pour cause le chemin de fer selon la SOPFEU, est toujours considéré comme «hors contrôle». Bien que la situation soit encourageante en raison de la pluie, il a d’ores et déjà ravagé 36 290 hectares de forêt.

«Les installations de Champion n’ont subi aucun dommage et la Société n’a connaissance d’aucun dommage important au chemin de fer ni aux infrastructures tierces et par conséquent, s’attend à ce que le service puisse reprendre à brève échéance», mentionne la société minière, qui rappelle être située à 300 km au nord de l’incendie, dans un communiqué, mardi.

C’est aussi mardi que la Compagnie minière IOC a annoncé que «les stations (du Chemin de fer) QNS & L de Sept-Îles et de Labrador City sont fermées pour la semaine du 5 juin» en raison des incendies.

La minière IOC, propriété de Rio Tinto, gère le chemin de fer QNS & L qui relie Sept-Îles au Labrador ainsi qu’un terminal portuaire à Sept-Îles et une mine et des installations de traitement à Labrador City, à Terre-Neuve-et-Labrador.

La compagnie de transport ferroviaire Tshiuetin, qui utilise cette ligne pour le transport de passagers, a elle aussi maintenu mardi la fermeture de ses installations et l’annulation de ses départs, en vigueur depuis le 28 mai.

Entreprise dans cette dépêche: (TSX:CIA)