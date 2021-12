Les feux de forêt du Colorado font rage, des centaines de maisons ont brûlé

DENVER — Environ 580 maisons, un hôtel et un centre commercial ont été dévorés par les flammes dans l’État du Colorado.

Selon les autorités, des feux de forêt ont forcé l’évacuation de dizaines de milliers de personnes à l’extérieur de la ville de Denver.

Le shérif du comté de Boulder, Joe Pelle, a précisé qu’un seul blessé avait été signalé. Il n’a toutefois pas exclu qu’il soit possible de découvrir des blessés graves ou des décès en raison de l’intensité des incendies qui ont rapidement balayé la région avec des rafales de vent atteignant 169 km/h.

Les feux de forêt, qui s’étendent sur 6,5 kilomètres carrés, ont englouti certaines parties de la région dans un ciel orangé et enfumé, tandis que les habitants s’efforçaient de se mettre en sécurité.

Plusieurs incendies se sont déclarés dans la région jeudi, dont certains ont été déclenchés par des lignes électriques tombées au sol.

Le «Front Range» du Colorado, où vit la majorité de la population de l’État, a connu un automne extrêmement sec et doux, et l’hiver s’est poursuivi jusqu’à présent sous le signe de la sécheresse. De la neige était cependant attendue vendredi dans la région.

Les incendies ont incité le gouverneur Jared Polis à déclarer l’état d’urgence, ce qui permet à l’État d’accéder aux fonds d’urgence en cas de catastrophe.

Les évacuations interviennent alors que les changements climatiques rendent les conditions météorologiques extrêmes et les incendies de forêt plus fréquents et plus destructeurs. Une sécheresse historique et des vagues de chaleur ont rendu les feux de forêt plus difficiles à combattre dans l’ouest des États-Unis.