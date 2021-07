Les feux de forêt provoquent des évacuations en Colombie-Britannique

LYTTON, C.-B. — Les résidents du village de Lytton en Colombie-Britannique ont reçu l’ordre d’évacuer leurs maisons en raison d’un incendie de forêt qui se propageait rapidement, mercredi soir.

Le maire de Lytton Jan Polderman a donné l’ordre d’évacuer vers 18 heures, mercredi, et a déclaré que l’incendie de forêt menaçait les infrastructures et la sécurité des résidents, qui ont dû faire face à une vague de chaleur qui a vu la température monter à 49,6 C mardi.

«Tous les résidents sont invités à quitter la communauté et à se rendre dans un endroit sûr», a mentionné le maire Polderman, ajoutant que les informations sur les services d’aide d’urgence seraient annoncées dès qu’elles seront disponibles.

Dans un gazouillis, le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, a qualifié la situation «(d’)extrêmement dangereuse». Il a ajouté que les équipes des différents services d’urgence faisaient «tout en leur possible pour venir en aide aux résidents de Lytton».

Erica Berg, une agente provinciale d’information sur les incendies, a déclaré que l’ordre d’évacuation avait été publié environ une heure après le début de l’incendie, mais qu’elle n’en connaissait pas l’ampleur.

«Nous sommes en mode de réponse intense, donc notre priorité est d’acheminer des ressources dans la zone touchée», a souligné Mme Berg. De nombreux camions de pompiers de différentes municipalités ont notamment été redirigés vers Lytton.

Le village, qui avait une population de 250 habitants en 2016, a battu un record canadien de températures trois jours de suite cette semaine lors d’une vague de chaleur historique en cours dans certaines parties de la Colombie-Britannique. Lytton se trouve dans le sud de la province, à environ deux heures de route au sud-ouest de Kamloops.

Plus tard en soirée mercredi, le district régional de Thompson-Nicola, situé au nord de Lytton, a émis un avis d’évacuation touchant 87 bâtiments.

Le directeur général du district, Scott Hildebrand, a soutenu que l’avis d’évacuation a été émis aussitôt que possible.

«Cela ne changeait rien, puisque les gens commençaient déjà à fuir», a-t-il affirmé.

De nombreux hôtels de la région affichaient déjà complets, car de nombreux visiteurs tentaient déjà de profiter d’un endroit pour se réfugier en raison de la vague de chaleur.

Selon M. Hildebrand, environ 1000 personnes vivant dans les territoires protégés des Premières Nations pourraient aussi recevoir l’ordre d’évacuer, mais qu’il était difficile d’entrer en contact avec les gouvernements locaux.

«Tout est arrivé si vite, a rappelé le directeur général. Nous avons de la difficulté à rejoindre tout le monde, puisque le courant est coupé et que les réseaux cellulaires sont en panne. C’est une situation difficile.»

Erica Berg a déclaré plus tôt mercredi que les membres des services d’incendie luttaient contre un autre petit incendie près de Lytton, dans la même zone où les équipes travaillaient pour contrôler l’incendie de George Road sur 0,5 kilomètre carré, qui a forcé des alertes d’évacuation après avoir éclaté la semaine dernière.

L’incendie faisait partie des trois principaux feux de forêt dans le sud de l’intérieur de la Colombie-Britannique.

Le BC Wildfire Service a déclaré que l’incendie de McKay Creek avait brûlé 50 kilomètres carrés dans la région de Pavilion juste au nord de Lillooet, alors que les flammes avaient brûlé au moins 40 kilomètres carrés autour du lac Sparks, à environ 15 kilomètres au nord de Kamloops.

Le district régional de Squamish-Lillooet a émis des ordres d’évacuation pour plus de deux douzaines de propriétés à l’ouest de Pavilion. Le district régional de Thompson-Nicola a publié des ordres d’évacuation pour 18 propriétés dans la région du lac Sparks à l’extérieur de Kamloops, tandis qu’environ 150 camps et chalets à proximité étaient en alerte.

Les trois incendies sont soupçonnés d’être d’origine humaine, bien qu’ils fassent toujours l’objet d’enquêtes.

Erica Berg a déclaré que dans le nord-est de la Colombie-Britannique, neuf incendies de forêt avaient été signalés depuis que des orages accompagnés d’éclairs ont balayé la région lundi et mardi, forçant une alerte d’évacuation pour les propriétés situées à proximité d’un incendie de 48 kilomètres carrés, qui était une fusion de deux incendies dans la région de Pink Mountain au nord de Prince George.

Les avertissements de chaleur restent en vigueur pour une grande partie de la Colombie-Britannique.

Erica Berg a précisé qu’il y avait eu 26 nouveaux incendies au cours des deux derniers jours.

Les feux de camp sont interdits dans toute la province depuis mercredi midi.