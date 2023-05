Les feux de forêt se poursuivent en C.-B., un district donne un ordre d’évacuation

Le district régional de Peace River a donné un nouvel ordre d’évacuation ainsi qu’une alerte, dimanche, en réponse à deux feux de forêt qui brûlent dans le nord-est de la Colombie-Britannique.

Le district affirme que les incendies de forêt de Donnie Creek et de Tommy Lakes représentent un danger immédiat et que tout le monde doit quitter une zone principalement utilisée par des industries.

L’ordre d’évacuation couvre une zone éloignée à l’est de l’autoroute 97, l’alerte de niveau inférieur couvrant une zone au sud.

Le BC Wildfire Service a estimé que le feu de forêt de Donnie Creek s’étend sur plus de 1300 kilomètres carrés et brûle à un peu moins de 160 kilomètres au nord de Fort St. John.

Le service des incendies de forêt de la province a fait savoir que les vents de samedi ont poussé le feu vers des plantations d’épinettes noires et que des températures plus élevées combinées à de l’air sec ont contribué à un comportement «extrêmement vigoureux» du feu, notamment dans les zones proches des camps et des infrastructures de l’industrie pétrolière et gazière.

Des températures plus fraîches et des précipitations sont survenues dimanche matin, mais le service indique qu’une «activité d’incendie importante» est prévue cette semaine.

Il indique qu’une tendance ensoleillée et sèche se poursuit, sans pluie attendue dans les prévisions.

Cinq équipages de 20 personnes et cinq hélicoptères combattent actuellement l’incendie découvert pour la première fois le 12 mai, la foudre étant la cause présumée.