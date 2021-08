Les flammes chassent des milliers de personnes en Grèce et en Turquie

ATHÈNES, Grèce — Des milliers de personnes tentaient vendredi d’échapper à des feux de forêt qui brûlent hors de contrôle en Grèce et en Turquie.

Une canicule sans fin a transformé les forêts en poudrières et les flammes menacent maintenant des zones habitées, des installations électriques et des sites historiques.

Sur l’île grecque de l’Eubée, la garde-côtière a lancé une vaste opération pour évacuer des sinistrés, notamment en mobilisant des navires de pêche et les embarcations de plaisanciers.

Des dizaines de villages et de banlieues ont aussi été évacuées dans le Péloponnèse, dans le sud du pays, et tout juste au nord d’Athènes, alors que les flammes dévorent des forêts de pins.

«C’est l’apocalypse, je ne sais pas comment décrire la situation», a dit au diffuseur public ERT Sotiris Danikas, le patron de la garde côtière dans le village d’Aidipsos, sur l’Eubée, en décrivant l’évacuation par la mer.

Un porte-parole des gardes-côtes, Nikos Kokkalas, a dit à ERT que 653 personnes ont été secourues sur des plages du nord-est de l’Eubée, après que les flammes aient coupé toutes les autres voies d’évacuation.

La Grèce est écrasée par une longue canicule qui a poussé le mercure à 45 degrés Celsius. Des milliers de résidents et de touristes ont été chassés par les flammes. Une vingtaine de personnes, dont quatre pompiers, ont été blessées. Deux pompiers se trouvent aux soins intensifs et deux autres sont hospitalisés pour des brûlures légères, a dit le ministère de la Santé.

Dans la Turquie voisine, des feux de forêt qui seraient les pires des dernières décennies brûlent le long de la côte sud du pays depuis dix jours. On déplore huit morts jusqu’à présent.

Plus d’un millier de pompiers et une vingtaine d’aéronefs combattent maintenant les flammes en Grèce. Plusieurs pays européens ont envoyé des hommes et de l’équipement en renfort, notamment des bombardiers d’eau et des hélicoptères.

Même si le mercure a glissé sous la barre des 40℃ pour la première fois depuis dix jours en Grèce, on attendait des vents vigoureux presque partout au pays vendredi, ce qui pourrait compliquer les efforts des sapeurs.

En Turquie, les responsables ont évacué vendredi six autres quartiers près de la ville de Milas, dans la province de Mugla, alors que des flammes avivées par le vent brûlaient à environ cinq kilomètres d’une centrale énergétique. Au moins 30 000 personnes ont été évacuées seulement dans cette province, selon des responsables.

De la machinerie lourde a été mobilisée pour construire une zone de protection autour de la centrale de Yenikoy, la deuxième centrale du genre à être menacée par le feu dans la région.

Mercredi, les flammes s’étaient rendues jusqu’à la centrale énergétique au charbon de Kemerkoy, contraignant les résidents à fuir par terre et par mer. L’incendie a été maîtrisé jeudi, après avoir fait rage pendant 11 heures, et les dirigeants assurent que la centrale n’a pas été endommagée.

Les feux qui brûlaient près de la station touristique de Marmaris, aussi dans la province de Mugla, avaient essentiellement été maîtrisés tard jeudi. Deux autres incendies brûlaient toujours dans la province d’Antalya, qui est elle aussi prisée pour ses plages.

En Grèce, les pompiers sont passés de maison en maison dans des secteurs situés à environ 20 kilomètres au nord d’Athènes pour ordonner aux résidents d’évacuer, pendant que des hélicoptères arrosaient les flammes gigantesques et qu’une fumée épaisse enveloppait la région. Des alertes d’évacuation ont aussi été envoyées sur les téléphones portables des résidents.

L’apparition constante de nouveaux foyers qui menacent des zones habitées complique le travail des pompiers.

Les flammes ont interrompu jeudi la circulation sur la principale autoroute qui relie Athènes au nord du pays. Des installations électriques ont aussi été endommagées, et des pannes tournantes sont maintenant possibles.

Une soixantaine de villages ont été évacués dans le sud de la Grèce jeudi et vendredi. Les flammes qui menaçaient le site archéologique d’Olympia, le lieu de naissance des Olympiques modernes, ont été stoppées.

Lors d’un discours à la télévision jeudi soir, le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a dit que les incendies témoignent de «la réalité des changements climatiques».