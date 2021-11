Les fonctionnaires vont entreprendre leur retour au bureau dès la semaine prochaine

QUÉBEC — Alors que le gouvernement du Québec continue d’assouplir progressivement les restrictions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19, c’est maintenant au tour des fonctionnaires de rentrer progressivement au bureau à partir de la semaine prochaine.

La ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, en a fait l’annonce lundi par voie de communiqué. On peut y lire que «le plan de retour dans les milieux de travail pour le personnel de la fonction publique s’amorcera de manière progressive et en mode hybride dès le 15 novembre».

Selon le plan évoqué, on souhaite que 100 % du personnel adopte le mode de travail hybride, incluant un minimum de deux jours par semaine en présence au bureau en date du 28 janvier prochain.

Toujours selon ce même plan, l’échéancier vise à d’abord ramener au bureau 50 % du personnel qui se trouve en télétravail à compter du 14 janvier. Puis, lors des deux semaines suivantes, l’autre 50 % du personnel adoptera le mode hybride à son tour.

D’après le communiqué du cabinet de la ministre LeBel, le retour progressif vise à faciliter le respect des mesures sanitaires, en effectuant les adaptations nécessaires aux lieux de travail et aux outils technologiques.

Dans une citation attribuée à la ministre, celle-ci insiste sur le fait que «le télétravail pour les employés dont les tâches sont propices à ce mode de travail est là pour rester». Selon elle, cela sera bénéfique pour l’équilibre dans la vie du personnel en plus de rendre le gouvernement plus intéressant en tant qu’employeur.