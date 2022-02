Les forces américaines ont tué le chef de Daech, annonce Joe Biden

AŢMAH, Syrie — Une force militaire d’élite américaine a tué le chef du groupe armé État islamique (Daech) lors d’un raid nocturne dans la province d’Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie, a déclaré jeudi le président Joe Biden.

Le raid visait Abou Ibrahim al-Hachimi al-Qourachi, qui a pris la tête du groupe militant le 31 octobre 2019, quelques jours seulement après la mort du chef Abou Bakr al-Baghdadi lors d’un raid américain dans la même zone.

L’opération a eu lieu alors que Daech tentait une résurgence, avec une série d’attaques dans la région, dont un assaut de 10 jours à la fin du mois dernier pour s’emparer d’une prison.

Les forces spéciales américaines ont atterri dans des hélicoptères et ont attaqué une maison dans un coin de la Syrie tenu par les rebelles, affrontant pendant deux heures des hommes armés, ont déclaré des témoins. Les habitants ont décrit des tirs continus et des explosions qui ont secoué la ville d’Atimah, près de la frontière turque, une zone parsemée de camps pour personnes déplacées dans la foulée de la guerre civile en Syrie.

Les premiers intervenants ont signalé que 13 personnes avaient été tuées, dont six enfants et quatre femmes.

M. Biden a déclaré dans un communiqué qu’il avait ordonné le raid pour «protéger le peuple américain et nos alliés, et rendre le monde plus sécuritaire». Il prévoyait s’adresser au public américain plus tard jeudi matin.

«Grâce à la compétence et à la bravoure de nos forces armées, nous avons retiré du champ de bataille Abou Ibrahim al-Hachimi al-Qourachi — le chef de l’État islamique», a déclaré M. Biden dans un communiqué. Il a ajouté que tous les Américains impliqués dans l’opération étaient revenus sains et saufs.

La maison à deux étages, entourée d’oliviers dans des champs à l’extérieur d’Atimah, a été laissée avec son dernier étage brisé et du sang éclaboussé à l’intérieur. Un journaliste en mission pour l’Associated Press et plusieurs habitants ont déclaré avoir vu des morceaux de corps éparpillés près du site. La plupart des habitants ont parlé sous le couvert de l’anonymat par crainte de représailles.

Le Pentagone n’a pas initialement identifié la cible du raid. «La mission a été un succès», a déclaré le secrétaire de presse du Pentagone, John Kirby, dans un bref communiqué. «Il n’y a pas eu de victimes américaines.»