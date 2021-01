Les Forces armées dévoilent leur plan de vaccination des militaires

OTTAWA — Le médecin général de l’armée canadienne soutient que les Forces ont reçu suffisamment de doses du vaccin Moderna pour immuniser 1200 militaires.

Le major général Marc Bilodeau a précisé que les premiers militaires vaccinés contre la COVID-19 seront ceux qui travaillent dans des établissements à haut risque et dans des établissements de soins de longue durée. Selon lui, 1200 d’entre eux devraient recevoir le vaccin Moderna d’ici la fin du mois de février.

Le deuxième groupe prioritaire comprendra les militaires qui participent à la distribution des doses de vaccin à travers tout le Canada; ils seront vaccinés entre avril et juillet.

Selon le major général Bilodeau, les militaires qui travaillent dans les services et opérations essentiels devraient se faire vacciner entre avril et décembre. Ceux qui travaillent dans les établissements de formation et d’enseignement, ainsi que le reste des militaires, seront vaccinés à compter du mois de juillet.

Le major général Dany Fortin, grand responsable de toute la distribution des vaccins au Canada, déclarait cette semaine que plus de 424 000 doses des vaccins Moderna et Pfizer-BioNTech étaient déjà arrivées au Canada et que 1,2 million d’autres doses devraient arriver d’ici la fin du mois de janvier.

———

Cet article a été produit avec l’aide financière des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.