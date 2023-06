Les forces russes de l’entreprise militaire Wagner lancent une rébellion armée

KIEV, Ukraine — Le propriétaire de l’entreprise militaire privée Wagner a lancé vendredi son défi le plus direct au Kremlin, en appelant à une rébellion armée visant à renverser le ministre russe de la Défense. Les services de sécurité ont immédiatement réagi en demandant l’arrestation d’Evgeny Prigozhin.

Signe du sérieux avec lequel le Kremlin prenait la menace, la sécurité a été renforcée à Moscou et à Rostov-sur-le-Don, qui abrite le quartier général militaire russe pour la région sud et supervise également les combats en Ukraine.

Alors que l’issue de la confrontation n’était pas encore claire, cela pourrait entraver davantage l’effort de guerre de Moscou alors que les forces de Kyiv sondaient les défenses russes dans les premières étapes d’une contre-offensive.

Evgeny Prigozhin a affirmé tôt samedi que ses forces étaient entrées en Russie depuis l’Ukraine et avaient atteint le secteur de Rostov. Elles n’auraient rencontré aucune résistance de la part de jeunes conscrits aux points de contrôle et M. Prigozhin a fait valoir que ses forces «ne se battent pas contre des enfants».

«Mais nous détruirons tous ceux qui se dresseront sur notre chemin», a-t-il déclaré en colère dans une vidéo d’une série d’enregistrements publiés sur les réseaux sociaux à partir de vendredi soir. «Nous avançons et nous irons jusqu’au bout.»

Il a soutenu que le chef d’état-major général, le général Valery Gerasimov, avait envoyé des avions de combat pour frapper les convois de Wagner, qui roulaient à côté de véhicules ordinaires. M. Prigozhin a également déclaré que ses forces avaient abattu un hélicoptère militaire russe qui avait tiré sur un convoi civil, mais il n’y avait aucune confirmation indépendante pour le moment.

Malgré les déclarations de M. Prigozhin selon lesquelles des convois de Wagner étaient entrés dans Rostov-sur-le-Don, il n’y avait pas encore de confirmation de cela sur les réseaux sociaux russes. Des vidéos montraient des camions lourds bloquant les autoroutes menant à la ville, de longs convois de camions de la Garde nationale ont été vus sur une route à l’extérieur de Rostov-sur-le-Don et des véhicules blindés parcouraient les rues.

Selon M. Prigozhin, les camps de Wagner en Ukraine ont été frappés par des roquettes, des hélicoptères de combat et des tirs d’artillerie sur ordre du général Gerasimov à la suite d’une réunion avec le ministre de la Défense Sergei Shoigu, au cours de laquelle ils avaient décidé de détruire Wagner.

La sécurité renforcée au centre de Moscou

Les forces de Wagner ont joué un rôle crucial dans la guerre de la Russie en Ukraine, réussissant à prendre la ville de Bakhmut où se sont déroulées les batailles les plus sanglantes et les plus longues. Mais M. Prigozhin a de plus en plus critiqué l’état-major militaire russe, l’accusant d’incompétence et d’affamer ses troupes d’armes et de munitions.

M. Prigozhin, qui a déclaré avoir 25 000 soldats sous ses ordres, a fait savoir vendredi soir que ses troupes puniraient le ministre Choïgou dans une rébellion armée et a exhorté l’armée à ne pas opposer de résistance. «Ce n’est pas un coup d’État militaire, mais une marche de la justice», a déclaré M. Prigozhin.

Le Comité national antiterroriste, qui fait partie du Service fédéral de sécurité, ou FSB, l’a accusé d’avoir appelé à une rébellion armée, passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison.

Le FSB a exhorté les soldats sous contrat de Wagner à arrêter M. Prigozhin et à refuser de suivre ses «ordres criminels et dangereux». Il a qualifié ses déclarations de «coup de poignard dans le dos des troupes russes» et dit qu’elles revenaient à promouvoir un conflit armé en Russie.

Le président Vladimir Poutine a été informé de la situation et «toutes les mesures nécessaires ont été prises», a indiqué le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Des camions militaires lourds et des véhicules blindés ont été vus dans plusieurs parties du centre de Moscou tôt samedi, et des soldats armés de fusils d’assaut ont été déployés devant le bâtiment principal du ministère de la Défense. La zone autour de l’administration présidentielle près de la Place Rouge a été bloquée, étouffant la circulation.

M. Prigozhin, dont la querelle avec le ministère de la Défense remonte à des années, a refusé de se conformer à l’exigence selon laquelle les sous-traitants militaires signaient des contrats avec le ministère avant le 1er juillet. Dans un communiqué vendredi soir, il a dit qu’il était prêt à trouver un compromis. Cependant, il affirme qu’ils les ont trahis en lançant une attaque à la roquette sur les arrière-camps et qu’un grand nombre de ses camarades ont été tués.

Le ministère de la Défense a nié avoir attaqué les camps de Wagner.

Le ministère de la Défense a déclaré dans un communiqué que l’armée ukrainienne concentrait des troupes pour lancer une attaque autour de la ville de Bakhmut afin de profiter de la «provocation de Prigojine». Il a indiqué que l’artillerie et les avions de guerre russes tiraient sur les forces ukrainiennes alors qu’elles se préparaient à lancer une offensive dans la région.

La menace nucléaire grandit

Dans d’autres développements de la guerre en Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé les autres pays à tenir compte des avertissements selon lesquels la Russie pourrait envisager d’attaquer une centrale nucléaire occupée pour provoquer une catastrophe radioactive.

Des membres de son gouvernement ont informé les représentants internationaux de la menace possible pour la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, dont les six réacteurs sont à l’arrêt depuis des mois. M. Zelensky a déclaré qu’il s’attendait à ce que les autres nations «donnent des signaux appropriés et fassent pression» sur Moscou.

Le porte-parole du Kremlin a nié que la menace contre l’usine provienne des forces russes.

La possibilité d’une libération de radiation potentiellement mortelle est une préoccupation depuis que les troupes russes ont envahi l’Ukraine l’année dernière et se sont emparées de l’usine, la plus grande centrale nucléaire d’Europe.

Le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), qui fait partie de l’ONU, a passé des mois à tenter de négocier la mise en place d’un périmètre de sécurité pour protéger l’installation, alors que les zones voisines subissaient des bombardements répétés, mais il n’a pas réussi à obtenir gain de cause.

L’AIEA a noté jeudi que «la situation militaire est devenue de plus en plus tendue» alors qu’une contre-offensive ukrainienne qui a débuté ce mois-ci se déroule dans la province de Zaporizhzhia, où se trouve l’usine du même nom, et dans une partie adjacente de la province de Donetsk.

Bien que le dernier des six réacteurs de la centrale ait été fermé l’automne dernier pour réduire le risque d’effondrement, les experts ont averti qu’un rejet de rayonnement pourrait encore se produire si le système qui maintient les cœurs des réacteurs et le combustible nucléaire usé au frais perd de l’énergie ou de l’eau.