Les forces russes maintiennent la pression dans la région du Donbass

KYIV, Ukraine — Les forces russes ont maintenu la pression dans la région du Donbass au moment où le président polonais est devenu le premier dirigeant étranger à prononcer un discours au parlement d’Ukraine depuis l’invasion du pays.

Les parlementaires ont accordé une ovation au président Andrzej Duda. Celui-ci les a remerciés de l’avoir invité à parler «là où bat le cœur d’une Ukraine libre, indépendante et démocratique». Il a été encore plus chaleureusement applaudi lorsqu’il a déclaré que l’Ukraine n’avait pas à se soumettre aux conditions de paix exigées par le président russe Vladimir Poutine.

«Malheureusement, on a récemment entendu en Europe des voix troublantes demandant que l’Ukraine se plie aux demandes de M. Poutine, a lancé M. Duda. Je veux être clair: seule l’Ukraine a le droit de décider pour son avenir. Seule l’Ukraine a le droit de décider pour elle-même.»

La seconde visite de M. Duda à Kyiv depuis avril, a coïncidé avec les durs combats se déroulant dans le cœur industriel oriental du pays entre les forces russes et ukrainiennes.

Après s’être emparés du dernier nid de résistance dans la ville portuaire de Marioupol, les Russes ont lancé des attaques d’artillerie et de roquettes contre l’armée ukrainienne dans le Donbass, afin d’agrandir la portion de territoire occupé par les séparatistes russophones depuis 2014.

Les élus ukrainiens ont voté dimanche pour prolonger la loi martiale et la mobilisation des forces armée pour la troisième fois depuis le 23 août.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a souligné qu’il était important que les 27 membres de l’Union européenne acceptent rapidement sa requête de se joindre au bloc. La candidature ukrainienne doit être discutée à l’occasion d’un sommet à Bruxelles à la fin de juin.

Le nouveau ministre français délégué chargé des Affaires européennes Clément Beaune a déclaré dimanche l’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne pourrait prendre jusqu’à 20 ans avant de se réaliser.

«Il faut être honnête. Si on dit que l’Ukraine va rentrer dans l’Union européenne dans six mois, un an ou deux ans, on ment.»

La Pologne tente de convaincre les membres de l’Union européenne plus hésitants à accepter l’Ukraine en leurs rangs. M. Zelensky a déclaré que la visite de M. Duda représentait «une union historique» entre les deux pays.

«C’est vraiment une occasion historique de ne pas délier de si fortes relations établies dans le sang, par l’agression russe. Nous ne voulons pas perdre notre État, nous ne voulons pas perdre notre peuple.»

Sur le champ de bataille, les Russes ont continué à avancer lentement dans le Donbass au cours des derniers jours. Ils ont intensifié leurs efforts afin de s’emparer de Sievierodonetsk, la principale ville aux mains des Ukrainiens dans la province de Louhansk.

L’armée ukrainienne a indiqué dimanche que les Russes avaient tenté en vain de s’emparer d’Oleksandrivka, un village situé près de Sievierodonetsk.

La ville de Sievierodonetsk a été fortement canonnée. Pour le gouverneur du Louhansk, Serhi Haidai, les Russes «tentent de détruire volontairement notre ville. Ils ont adopté une stratégie de la terre brûlée».

Il a aussi indiqué que l’armée russe concentrait des forces et de l’équipement afin de s’emparer du contrôle de Louhansk. Des troupes ont été amenées de Kharkiv, de Marioupol et de la Russe en renfort.

De leur côté, les Russes disent se préparer à relancer son offensive vers Slovyansk, une ville de la province de Donetsk. La réussite de cette attaque faciliterait le succès de la campagne russe visant à s’emparer de tout l’est de l’Ukraine.

À Enerhordar, une ville sous contrôle russe à 281 kilomètres au nord-ouest de Marioupol, une explosion a blessé le maire nommé par Moscou à sa résidence, ont rapporté des agences de presse russe et ukrainienne.