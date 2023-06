Les fortes pluies qui s’abattent sur le Pakistan font 20 morts et 80 blessés

PESHAWAR, Pakistan — De fortes pluies ont balayé le nord-ouest du Pakistan samedi, provoquant l’effondrement de plusieurs maisons et faisant au moins 20 morts et 80 blessés, selon les autorités.

Les pluies et la grêle ont frappé les districts de Bannu, Lakki Marwat et Karak de la province de Khyber Pakhtunkhwa, a déclaré Khateer Ahmed, responsable des secours, déracinant les arbres et faisant tomber les pylônes de transmission électrique.

Les autorités s’efforcent d’apporter une aide d’urgence aux blessés, a indiqué M. Ahmed.

L’année dernière, les pluies de mousson et les inondations ont dévasté le Pakistan, tuant plus de 1700 personnes et affectant environ 33 millions de personnes, déplaçant près de 8 millions de personnes.

Afin d’atténuer les effets des catastrophes naturelles, le gouvernement a alloué 1,3 milliard $ à la résilience climatique dans son projet de budget national présenté vendredi.

Samedi, le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a exprimé sa tristesse face aux pertes humaines causées par la tempête et a demandé aux autorités d’accélérer le rythme des opérations de secours.

Parallèlement, M. Sharif a ordonné aux autorités de mettre en place des mesures d’urgence en prévision de l’approche du cyclone Biparjoy dans la mer d’Arabie. L’agence pakistanaise de gestion des catastrophes a déclaré que ce cyclone «sévère et intense», dont les vents soufflent à 150 km/h, se dirigeait vers le sud du pays.