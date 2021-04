Les foyers de soins de longue durée en Ontario étaient mal préparés à la pandémie

TORONTO — Les foyers de soins de longue durée de l’Ontario n’étaient pas préparés à la pandémie de COVID-19 – le point culminant d’années de négligence et d’incapacité à résoudre des problèmes déjà connus, a soutenu mercredi la vérificatrice générale de la province.

Dans un rapport spécial, Bonnie Lysyk cible le surpeuplement, la mauvaise surveillance du ministère et une grave pénurie de personnel qui existait avant même que la pandémie ne frappe.

Le gouvernement provincial et le milieu des foyers de soins n’avaient pas tenu compte des leçons tirées de l’épidémie de SRAS, tandis que des préoccupations soulevées à plusieurs reprises pendant des années n’avaient pas été résolues, selon son rapport.

«Les problèmes systémiques de longue date dans le secteur ont été rapidement et fortement amplifiés au début et pendant les première et deuxième vagues de la pandémie», écrit Mme Lysyk dans son rapport.

«Dans l’ensemble, le ministère des Soins de longue durée et les foyers de soins de longue durée n’étaient pas suffisamment positionnés, préparés ou outillés pour répondre efficacement et rapidement aux enjeux créés par la pandémie.»

La COVID-19 a frappé de plein fouet les foyers de soins de longue durée de l’Ontario au printemps dernier. Au total, la maladie a tué au moins 3756 résidents et 11 employés de ces foyers. À un certain point, des militaires ont dû intervenir pour aider dans les résidences les plus touchées.

Bien que la vaccination ait maintenant atténué l’impact de la COVID-19, le secteur reste vulnérable, souligne Mme Lysyk.

Les partis d’opposition n’ont pas tardé à montrer du doigt le gouvernement progressiste-conservateur du premier ministre Doug Ford pour ne pas avoir abordé les problèmes profondément enracinés exposés dans le rapport.

«Le gouvernement Ford savait que le système était un désastre en devenir – et ils ont choisi de le laisser se produire», a déploré la chef du NPD Andrea Horwath, ajoutant que le gouvernement Ford avait fait des choix «dangereux» pendant la pandémie.

Le surpeuplement faisait partie des facteurs clés qui ont contribué à la dévastation du milieu entre le 19 mars et le 31 août de l’année dernière, selon le rapport. Près des deux tiers des résidents vivaient trois ou quatre par pièce dans des résidences où plus de 30 % des résidents étaient infectés en même temps.

Le rapport note que 761 patients – un nombre inhabituellement élevé – ont été transférés des hôpitaux aux maisons de soins en mars 2020, aggravant le surpeuplement dans les résidences qui luttaient pour contrôler la propagation de la COVID-19.

Un autre problème important était le manque de personnel et de formation du personnel avant la pandémie.

«(La pénurie) avait atteint un sommet à la fin d’avril, lorsque 36 foyers – allant d’un petit foyer de 56 lits à un grand foyer de 300 lits – ont signalé une grave pénurie le même jour», est-il écrit dans le rapport.

Le rapport a également noté que 13 des 15 foyers avec le plus grand nombre de décès liés à la COVID-19 étaient exploités par des entités à but lucratif. Les 15 foyers ne comptaient que 4,4 % de tous les lits de foyers de soins de longue durée, mais représentaient 28 % de tous les décès de résidents.

Son rapport formule 16 recommandations, notamment d’exiger des exploitants qu’ils rénovent et améliorent leurs maisons plus rapidement et d’élaborer une stratégie provinciale pour s’attaquer aux «causes profondes» de la pénurie de personnel. Le rapport recommande également l’élaboration d’un plan de lutte contre la pandémie pour ce secteur.

«Il ne devrait y avoir aucune surprise dans le contenu et les recommandations de ce rapport, a déclaré la vérificatrice générale. De nombreux problèmes et recommandations ont été soit mis en évidence, soit recommandés précédemment.»